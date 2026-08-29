Lee Chang-dong Ungkap Alasan Kembali Membuat Film Lewat 'Possible Love'

JawaPos.com – Setelah delapan tahun, Lee Chang-dong akhirnya kembali dengan karya terbaru berjudul “Possible Love”. Film Netflix tersebut mempertemukan Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Jo In-sung, dan Jo Yeo-jeong dalam kisah yang bermula dari kehidupan seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Namun, cerita kemudian berkembang menjadi eksplorasi tentang cinta, kelas sosial, hasrat, hingga pilihan hidup manusia.

Menariknya, proyek ini sempat hampir tidak pernah terwujud. Lee Chang-dong mengaku telah menulis skenario dan mempersiapkannya sekitar satu dekade lalu, tetapi membatalkannya karena belum menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa film tersebut harus dibuat.

Cerita kemudian menemukan bentuk baru setelah dikembangkan dari film pendek “Heartbeat” yang dibuat pada 2022, dengan gagasan untuk menggabungkan kisah pasangan lain ke dalam cerita pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Dalam “Possible Love”, dua pasangan dari latar kehidupan berbeda dipertemukan ketika seorang sutradara dokumenter membuat film mengenai pekerja yang terkena PHK.

Jeon Do-yeon memerankan Mi-ok, istri Ho-seok yang juga bekerja di pabrik masker, sedangkan Sol Kyung-gu menjadi Ho-seok, pekerja yang masih dihantui pengalaman pahit setelah aksi mogok dan tindakan represif yang dialaminya.

Di sisi lain, Jo Yeo-jeong berperan sebagai Yeji, sutradara dokumenter, sementara Jo In-sung memainkan Sang-woo, suami Yeji yang berasal dari keluarga berada.

Meski mengambil latar persoalan tenaga kerja dan kapital, Lee Chang-dong menegaskan bahwa inti film ini sebenarnya adalah cinta.

Ia mempertanyakan apa yang mampu menghubungkan manusia ketika kondisi kehidupan terus berubah serta apa yang dibutuhkan agar sebuah hubungan dapat bertahan.