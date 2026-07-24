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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.04 WIB

Film Baru Lee Chang Dong Love Is Possible Lolos Kompetisi Festival Film Venesia 2026, Siap Bersaing Raih Golden Lion

film love is possible (x @filmupdates) - Image

film love is possible (x @filmupdates)

JawaPos.com – Film garapan Lee Chang Dong, Love Is Possible, mencatatkan prestasi di panggung internasional.

Setelah lebih dulu diundang ke Festival Film Internasional Toronto ke-51, kini film produksi Netflix tersebut resmi terpilih masuk dalam kompetisi utama Festival Film Internasional Venesia ke-83 yang akan berlangsung pada 2–12 September 2026.

Menurut laporan Dispatch, masuknya Love Is Possible ke kategori kompetisi menjadi pencapaian bergengsi.

Festival Film Venesia dikenal sebagai salah satu ajang perfilman paling prestisius di dunia bersama Toronto, Cannes, dan Berlin.

Kategori kompetisi utama merupakan tempat film-film terbaik bersaing memperebutkan penghargaan tertinggi, termasuk Golden Lion, sekaligus menjadi tolok ukur kualitas sinema dunia.

Pencapaian ini memiliki arti tersendiri. Love Is Possible menjadi film Korea ke-12 yang berhasil menembus kompetisi utama Festival Film Venesia.

Sebelumnya, sejumlah karya Korea seperti Pieta, Sympathy for Lady Vengeance, dan Unavoidable juga pernah mendapat kehormatan serupa.

Momen ini sekaligus menandai kembalinya Lee Chang Dong ke kompetisi Festival Film Venesia setelah 24 tahun.

Pada tahun 2002, ia mencetak sejarah lewat film Oasis yang sukses membawa pulang lima penghargaan, termasuk Best Director untuk Lee Chang Dong dan Best New Actress bagi Moon So Ri. Love Is Possible juga menjadi proyek film terbarunya setelah vakum selama delapan tahun.

Love Is Possible mengangkat kisah dua pasangan dengan latar kehidupan yang berbeda. Cerita berfokus pada seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan bersama istrinya, serta seorang sutradara dokumenter dan suaminya.

Editor: Hanny Suwindari
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