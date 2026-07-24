Film Baru Lee Chang Dong Love Is Possible Lolos Kompetisi Festival Film Venesia 2026, Siap Bersaing Raih Golden Lion

film love is possible (x @filmupdates)
JawaPos.com – Film garapan Lee Chang Dong, Love Is Possible, mencatatkan prestasi di panggung internasional.
Setelah lebih dulu diundang ke Festival Film Internasional Toronto ke-51, kini film produksi Netflix tersebut resmi terpilih masuk dalam kompetisi utama Festival Film Internasional Venesia ke-83 yang akan berlangsung pada 2–12 September 2026.
Menurut laporan Dispatch, masuknya Love Is Possible ke kategori kompetisi menjadi pencapaian bergengsi.
Festival Film Venesia dikenal sebagai salah satu ajang perfilman paling prestisius di dunia bersama Toronto, Cannes, dan Berlin.
Kategori kompetisi utama merupakan tempat film-film terbaik bersaing memperebutkan penghargaan tertinggi, termasuk Golden Lion, sekaligus menjadi tolok ukur kualitas sinema dunia.
Pencapaian ini memiliki arti tersendiri. Love Is Possible menjadi film Korea ke-12 yang berhasil menembus kompetisi utama Festival Film Venesia.
Sebelumnya, sejumlah karya Korea seperti Pieta, Sympathy for Lady Vengeance, dan Unavoidable juga pernah mendapat kehormatan serupa.
Momen ini sekaligus menandai kembalinya Lee Chang Dong ke kompetisi Festival Film Venesia setelah 24 tahun.
Pada tahun 2002, ia mencetak sejarah lewat film Oasis yang sukses membawa pulang lima penghargaan, termasuk Best Director untuk Lee Chang Dong dan Best New Actress bagi Moon So Ri. Love Is Possible juga menjadi proyek film terbarunya setelah vakum selama delapan tahun.
Love Is Possible mengangkat kisah dua pasangan dengan latar kehidupan yang berbeda. Cerita berfokus pada seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan bersama istrinya, serta seorang sutradara dokumenter dan suaminya.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan