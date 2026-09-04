Yum Jung-ah dan Park Eun-bin Jadi Ibu-Anak di Film ‘Nam Eun-jung’ 

Yum jung ah dan park eun bin (dispatch

JawaPos.com – Yum Jung-ah dan Park Eun-bin akan memperlihatkan hubungan emosional sebagai ibu dan anak dalam film terbaru berjudul Nam Eun-jung.

Menurut laporan Dispatch, KT Studio Genie mengumumkan jajaran pemeran film tersebut pada 3 September.

Selain Yum Jung-ah dan Park Eun-bin, film ini juga dibintangi Wi Ha-jun, Lee Ki-taek, serta Lee Min-ji.

Nam Eun-jung mengisahkan hubungan Kang Hyun-sook dan putri bungsunya, Nam Eun-jung, yang sepanjang hidup tidak pernah benar-benar mampu mendekat satu sama lain.

Berbagai kesalahpahaman dan luka yang menumpuk membuat hubungan ibu dan anak tersebut semakin renggang.

Keduanya kemudian dihadapkan pada kesempatan untuk memahami kembali perasaan yang selama ini tidak pernah tersampaikan.

Yum Jung-ah dipercaya memerankan Kang Hyun-sook, seorang ibu yang telah melewati banyak titik balik dalam kehidupannya.

Di tengah berbagai kesulitan, Hyun-sook tetap berjuang membesarkan ketiga anaknya seorang diri.

Sementara itu, Park Eun-bin berperan sebagai Nam Eun-jung, putri bungsu yang terbiasa terlibat pertengkaran dengan ibunya hingga akhirnya memilih memutus sisa rasa sayang yang masih dimilikinya.

Park Eun-bin akan mengeksplorasi emosi Eun-jung yang kompleks dan penuh konflik.

Wi Ha-jun turut bergabung sebagai Park Sun-woo, kekasih Eun-jung yang memberikan kehangatan dan menjadi sosok yang mampu merangkulnya dengan tulus.

Lee Ki-taek berperan sebagai Eun-cheol, kakak tertua sekaligus seorang pastor yang menjadi sosok andalan keluarga.

Sementara itu, Lee Min-ji memainkan Eun-mi, anak kedua yang berusaha menjadi penengah ketika konflik antara anggota keluarga mulai memanas.

Film ini sekaligus menjadi debut penyutradaraan Kim Dong-hoon. Sang sutradara mengaku semakin percaya diri karena proyek tersebut mempertemukannya dengan para aktor yang ia sebut sebagai jajaran pemeran terpercaya.

Ia menilai chemistry antarpemain akan menjadi elemen penting untuk menghidupkan kisah keluarga dalam Nam Eun-jung.

Syuting ‘Nam Eun-jung’ dijadwalkan dimulai pada 3 September 2026, sementara jadwal perilisan film tersebut hingga kini belum diumumkan.

Dengan kisah yang berpusat pada hubungan ibu dan anak, serta didukung kombinasi Yum Jung-ah dan Park Eun-bin sebagai pemeran utama, film ini menjadi salah satu proyek Korea yang menarik untuk dinantikan.