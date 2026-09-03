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Meuthia Nabila
Jumat, 4 September 2026 | 06.56 WIB

Lagu 'BiiiG' Membuat Lagu BIGBANG Lainnya Mengalami Lonjakan Streaming Sebesar 333 Persen

Lagu-lagu BIGBANG mengalami lonjakan streaming./Instagram BIGBANG @bigbang_2xx6 - Image

Lagu-lagu BIGBANG mengalami lonjakan streaming./Instagram BIGBANG @bigbang_2xx6

JawaPos.com - BIGBANG kembali memberikan dampak besar, saat mereka merayakan ulang tahun ke-20.

BIGBANG tidak hanya mengeluarkan karya terbaru, tetapi juga lagu-lagu hit masa lalu mereka kembali naik daun di tangga lagu musik.

Melon (platform streaming di Korea Selatan) merilis hasil terbaru dari analisis musiknya, ‘Data Lab’ pada tanggal 1 September.

Mereka menyatakan bahwa 'BiiiG' lagu baru BIGBANG, telah menguasai tangga lagu dalam sekejap.

Lagu 'BiiiG' mendominasi berbagai tangga lagu musik utama, baik domestik maupun internasional, segera setelah dirilis pada tanggal 19 Agustus. 

Lagu tersebut secara bersamaan menempati posisi nomor pertama, di tangga lagu Top 100 dan tangga lagu harian Melon.

Lagu ini juga mendominasi berbagai tangga lagu musik utama Korea Selatan lainnya, menempati peringkat pertama di tangga lagu (real-time) Genie dan Bugs, serta tangga lagu (domestic rising) Vibe. 

Selain itu, lagu ini juga mencapai peringkat kedua di tangga lagu Flo. Lagu ini juga menarik perhatian pendengar di luar negeri. 

'BiiiG' mencapai posisi puncak nomor dua di tangga lagu iTunes Worldwide Song Chart, pada 19 Agustus dan menempati peringkat pertama di berbagai negara serta wilayah, termasuk Jepang, Hong Kong, dan Filipina.

Perkembangan menarik lainnya adalah kembali populernya lagu-lagu hit lawas BIGBANG

Editor: Hanny Suwindari
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