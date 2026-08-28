Kontroversi Tiket Konser BIGBANG yang Diduga Terhalang oleh Panggung Tuai Sorotan

BIGBANG (Kbizoom)
JawaPos.com – Tiket kategori FLOOR R F1 dan F2 pada konser BIGBANG di Goyang, Korea Selatan, seharga KRW 253.000 atau sekitar Rp2,2 juta, memicu keluhan kepada Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (28/8), Kursi tersebut termasuk kategori termahal dalam BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG, tetapi penonton mengklaim pandangan mereka ke panggung utama terhalang struktur panggung yang menghubungkan panggung utama dengan panggung tambahan.
Keluhan tersebut mempertanyakan apakah informasi mengenai keterbatasan pandangan telah disampaikan secara memadai kepada pembeli sebelum tiket dibeli.
Konser BIGBANG berlangsung selama tiga hari, yakni pada 21 hingga 23 Agustus, di Stadion Goyang, dengan kursi FLOOR R F1 dan F2 berada di area depan panggung utama.
Penonton menyebut struktur panggung yang ditinggikan membuat anggota BIGBANG sulit terlihat ketika tampil di panggung utama, kecuali saat menggunakan lift atau berpindah menuju panggung tambahan.
Informasi mengenai kemungkinan keterbatasan pandangan dilaporkan baru ditambahkan ketika YG Entertainment membuka penjualan tiket tambahan pada 7 Juli, sedangkan penjualan awal telah diumumkan sejak 15 Juni.
Pengadu juga meminta otoritas memeriksa apakah setiap kursi telah diperiksa visibilitasnya setelah desain panggung final ditetapkan, terutama karena sejumlah kursi tersebut baru dijual tiga hari sebelum konser.
Sebagai pembanding, YG Entertainment sebelumnya menjual kursi dengan pandangan terbatas pada konser BLACKPINK di Stadion Goyang dengan harga KRW 99.000 atau sekitar Rp858 ribu dan memberikan pengembalian dana kepada penonton yang terdampak masalah pandangan.
Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan hingga kini belum memberikan keputusan akhir, sehingga pengaduan tersebut belum dapat menjadi bukti bahwa YG Entertainment telah melanggar hukum.
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Jawa Pos
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