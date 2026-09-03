Nostalgia 10 Tahun! ‘Goblin’ hingga ‘Love in the Moonlight’ Kembali Satukan Para Pemain

JawaPos.com – Tahun 2026 menjadi momen nostalgia bagi para pencinta drama Korea karena sejumlah judul populer yang menghiasi layar kaca pada 2016 kini genap berusia satu dekade.

Berdasarkan laporan allkpop pada 1 September 2026, drama seperti Descendants of the Sun, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, The K2, Signal, Hwarang, dan W resmi memasuki usia 10 tahun.

Namun, perayaan terasa semakin istimewa karena dua drama, yakni Goblin dan Love in the Moonlight, menghadirkan reuni para pemainnya.

Salah satu reuni yang paling mencuri perhatian datang dari ‘Guardian: The Lonely and Great God’ atau ‘Goblin’.

Drama fantasi-romantis yang dibintangi Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na tersebut kembali mempertemukan para pemeran utamanya dalam program spesial berjudul ‘Guardian: The Lonely and Great God’ 10th Anniversary Trip.

Mereka menghabiskan waktu bersama sekaligus mengunjungi sejumlah lokasi syuting di Gangneung untuk mengenang perjalanan drama yang begitu melekat di hati penonton.

Dalam perjalanan tersebut, para pemeran Goblin juga berbagi cerita di balik layar serta mengingat kembali berbagai pengalaman selama proses produksi.

Drama yang pertama kali tayang pada 2016 itu memang meninggalkan jejak kuat melalui karakter ikonik, sinematografi indah, soundtrack populer, dan kisah cinta yang terus dikenang hingga satu dekade kemudian.

Reuni tersebut pun menjadi kesempatan langka untuk melihat kembali keakraban Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na.