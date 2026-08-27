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Aulia Ramadhani
Kamis, 27 Agustus 2026 | 14.05 WIB

Park Bo Gum, Kim You Jung dan Lainnya Hadir dalam Variety Show 10 Tahun Drama Love In The Moonlight

Pemeran Drama Love In The Moonlight. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Drama Love In The Moonlight. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Diperankan sejumlah aktor Korea seperti Park Bo Gum, Kim You Jung , variety show spesial drama Love in the Moonlight telah merilis teaser pertamanya

Dilansir dari Soompi, Kamis (27/8), belakangan ini, tim produksi variety show KBS2 berjudul Love Again in the Moonlight (terjemahan harfiah) merilis video teaser pertama yang bernuansa seperti film remaja.

Telah dinanti, teaser tersebut menampilkan momen-momen persahabatan nyata dari kelima pemerannya, Park Bo Gum, Kim You Jung, Jin Young, Chae Soo Bin, dan Kwak Dong Yeon.

Love Again in the Moonlight mengikuti perjalanan para aktor dalam liburan dua hari satu malam bersama, memperingati ulang tahun ke-10 drama tersebut

Pergi ke Hongcheon, Provinsi Gangwon, mereka mengenang kembali masa lalu dari 10 tahun yang lalu dalam suasana hangat dan bersahabat.

Hal itu menangkan penggemar, ditambah mereka berbagi ikatan persahabatan yang tetap terjaga selama 10 tahun.

Video teaser terdengar suara senandung Kim You Jung, dimana rekaman diambil langsung oleh kelima aktor menggunakan kamera pribadi (self-cam).

Mereka juga menggunakan kamera film, sehingga semakin meningkatkan antusiasme penonton terhadap acara ini.

Momen-momen santai dan alami dari kelima sahabat ini memancing senyum penonton mulai dari Park Bo Gum yang melempar senyum jenaka ke arah kamera saat self-cam jarak dekat.

Terlihat juga Kim You Jung yang dengan manis memperkenalkan menu sarapan, Jin Young yang memamerkan tarian tanpa musik.

Editor: Hanny Suwindari
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