Sinopsis Film Free Guy (2021): Ketika Karakter-Karakter dalam Game Menjadi Benar-Benar Hidup

JawaPos.com - Video game didesain sedemikian rupa mengikuti tema yang telah ditentukan oleh desainer dan programernya. Ada permainan yang didesain dengan banyak misi agar pemainnya bisa naik level. Tergantung dengan tema permainannya, misi-misi ini dapat membuat pemainnya berinteraksi dengan NPC (non-playable character).



NPC adalah karakter-karakter non-pemain yang biasanya dirancang untuk menghiasi estetika permainan. Atau digunakan untuk misi-misi dalam permainannya.

NPC biasanya tidak memiliki banyak dialog atau dapat diajak interaksi diluar misi, karena programer game mendesain karakter-karakter ini dengan tujuan khusus. Tapi ada programer yang mendesain NPC-nya menggunakan kecerdasan buatan, atau AI.



Akibatnya, NPC ini dapat bergerak dan berinteraksi di luar programnya. Membuat karakter-karakter ini hidup di dalam game tersebut.



Free City adalah salah satu game online yang sedang beken. Para pemainnya menguasai kota dan membuat kekacauan demi meningkatkan level mereka. Para NPC memanggil mereka "yang berkacamata hitam", karena desain karakter para pemain menggunakan kacamata hitam.



Para NPC yang tinggal di sana tidak bisa melawan para pemain dan hanya bisa menikmati hari-hari mereka. Mereka juga menganggap para pemain ini sebagai pahlawan, karena mereka sangat keren dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Salah satunya adalah NPC karyawan bank bernama Guy (Ryan Reynolds).



Guy selalu bangun di jam yang sama, lalu menyapa ikan emas peliharaannya, makan sarapan, dan bersiap untuk bekerja dengan pakaian yang sama. Ia kemudian pergi ke kedai kopi untuk membeli kopi paling enak sedunia - satu-satunya kopi yang terprogram dalam game.



Guy lalu bertemu dengan Buddy (Lil Rey Howery), sahabatnya yang bekerja di bank juga sebagai satpam. Dan keduanya memulai rutinitas mereka di bank, yaitu dirampok oleh para pemain.

