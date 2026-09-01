'KO Club' Satukan Bintang 'Squid Game', Kisah Pertarungan Generasi di Masa Depan 

Lee byung hun (x @allaboutmoviex)

JawaPos.com – Rumah produksi First Man Studio mengumumkan jajaran pemain film 'KO Club' pada 27 Agustus. Film tersebut akan mempertemukan sederet aktor papan atas Korea, yakni Lee Byung-hun, Oh Jung-se, Park Hae-soo, Jo Yeo-jeong, dan Kim So-jin.

Kehadiran nama-nama besar ini langsung membuat proyek terbaru sutradara Hwang Dong-hyuk menjadi salah satu film yang menarik perhatian.

Dilansir dari Dispatch, 'KO Club' merupakan kependekan dari 'Killing Old Man Club' dan mengangkat konflik antara generasi lanjut usia dengan generasi muda dalam sebuah masa depan distopia.

Di dunia tersebut, bahkan usia muda dapat dibeli dengan uang. Ketika kelompok lansia yang tidak mau menyerah berhadapan dengan generasi yang memiliki akses terhadap teknologi dan kekayaan, benturan antargenerasi pun menjadi inti cerita.

Film ini menjadi proyek layar lebar pertama Hwang Dong-hyuk setelah sekitar 10 tahun. Sebelumnya, ia dikenal melalui film The Crucible (2011), Miss Granny (2014), dan The Fortress (2017).

Namanya kemudian semakin mendunia setelah menciptakan serial Netflix 'Squid Game', yang berlanjut hingga tiga musim dan mengantarkannya menjadi sutradara serial nonbahasa Inggris pertama yang memenangkan Primetime Emmy Award untuk kategori Best Director.

Reuni dengan para pemain Squid Game menjadi salah satu daya tarik utama 'KO Club'. Lee Byung-hun dan Park Hae-soo kembali bekerja sama dengan Hwang Dong-hyuk setelah sebelumnya terlibat dalam serial fenomenal tersebut.

Sementara itu, Oh Jung-se, Jo Yeo-jeong, dan Kim So-jin akan untuk pertama kalinya bergabung dalam proyek bersama sang sutradara. Ketiganya dikenal memiliki kemampuan menjelma menjadi karakter dengan spektrum akting yang sangat beragam.

Pertemuan para aktor dengan karakter kuat tersebut diperkirakan akan menghasilkan chemistry yang intens. First Man Studio menyebut berkumpulnya para aktor yang tidak tergantikan ini akan menghadirkan ensemble yang kuat dalam dunia baru ciptaan Hwang Dong-hyuk.

Dengan premis tentang usia, uang, dan konflik antargenerasi, film ini juga berpotensi membawa kembali ciri khas sang sutradara dalam mengkritisi persoalan sosial melalui cerita yang penuh ketegangan.

Saat ini, 'KO Club' dijadwalkan mulai menjalani proses syuting pada paruh pertama 2027. Detail mengenai karakter masing-masing pemain dan tanggal penayangan film masih belum diumumkan.