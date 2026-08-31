Dalam Drama Flex X Cop 2, Jung Chaeyeon Aahkan Pistol ke Ayahnya, Heo Sung Tae, Kenapa?

Pemeran Flex x Cop 2 . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Kisah antara Jung Chaeyeon dan Heo Sung Tae makin mendebarkan dalam drama Korea Flex x Cop 2
Dikutip dari Soompi, Minggu (30/8), Jung Eun Chae bergabung sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, pemimpin baru tim Jin Yi Soo.
Menarik perhatian, Jin Yi Soo dan Joo Hye Ra mulai menyelidiki kasus tak biasa setelah pesulap Park Jae Ha meninggal di atas panggung saat pertunjukan.
Mereka mengetahui bahwa sebelum kematiannya, Park Jae Ha ternyata memiliki hubungan dengan tujuh wanita berbeda secara bersamaan.
Perempuan itu adalah Ham Soo Jung (Jung Chaeyeon), putri dari bos mafia Ham Sung Wook (Heo Sung Tae).
Akibatnya, Ham Sung Wook muncul sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Park Jae Ha.
Dalam foto-foto yang baru dirilis untuk episode mendatang, Ham Soo Jung mengarahkan pistol ke arah ayahnya di tempat latihan menembak pribadi milik sang ayah.
Saat menegangkan itu , Jin Yi Soo dan Joo Hye Ra yang turut menyaksikan, menarik perhatian tersendiri untuk penonton.
Ham Soo Jung pun membidik dengan tatapan penuh amarah, Ham Sung Wook dengan berani meraih pistol tersebut dan menempelkannya ke dadanya sendiri
Jika penasaran dengan penampilan spesial Jung Chaeyeon, jangan lewatkan episode berikutnya dari Flex x Cop 2 pada tanggal 29 Agustus pukul 21.50 KST
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Jawa Pos
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