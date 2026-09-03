Robert Pattinson Rasakan Beratnya Usia saat Jalani Adegan Aksi Saat Syuting 'The Batman Part 2’

JawaPos.com – Robert Pattinson mengaku mulai merasakan dampak usia saat kembali menjalani adegan pertarungan dalam proses syuting The Batman: Part II.

Dilansir dari laman People pada Kamis (3/9), Aktor berusia 40 tahun itu mengatakan tuntutan fisik untuk memerankan Batman kini terasa jauh lebih berat dibandingkan ketika ia membintangi film pertamanya.

Pattinson, yang berusia 35 tahun saat syuting The Batman pada 2022, menyebut proses produksi sekuelnya seperti menjalani sebuah maraton.

Meski menghadapi tantangan fisik yang lebih berat, Pattinson mengaku tetap menikmati kesempatan kembali memerankan Bruce Wayne atau Batman.

Aktor tersebut saat ini menjalani proses syuting di London hingga akhir tahun bersama sutradara Matt Reeves dan sejumlah pemeran lama.

Sekuel ini juga akan menghadirkan wajah baru, termasuk Sebastian Stan sebagai Harvey Dent serta Scarlett Johansson dalam peran yang masih dirahasiakan.

Pattinson juga mengungkapkan dirinya memiliki jadwal padat setelah terlibat dalam sejumlah proyek film tanpa henti dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah menyelesaikan syuting The Batman: Part II, mantan pemeran Twilight tersebut mengaku ingin mengambil waktu untuk beristirahat dan berlibur.