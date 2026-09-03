Robert Pattinson Rasakan Beratnya Usia saat Jalani Adegan Aksi Saat Syuting 'The Batman Part 2’

Robert Pattinson (People)
JawaPos.com – Robert Pattinson mengaku mulai merasakan dampak usia saat kembali menjalani adegan pertarungan dalam proses syuting The Batman: Part II.
Dilansir dari laman People pada Kamis (3/9), Aktor berusia 40 tahun itu mengatakan tuntutan fisik untuk memerankan Batman kini terasa jauh lebih berat dibandingkan ketika ia membintangi film pertamanya.
Pattinson, yang berusia 35 tahun saat syuting The Batman pada 2022, menyebut proses produksi sekuelnya seperti menjalani sebuah maraton.
Meski menghadapi tantangan fisik yang lebih berat, Pattinson mengaku tetap menikmati kesempatan kembali memerankan Bruce Wayne atau Batman.
Aktor tersebut saat ini menjalani proses syuting di London hingga akhir tahun bersama sutradara Matt Reeves dan sejumlah pemeran lama.
Sekuel ini juga akan menghadirkan wajah baru, termasuk Sebastian Stan sebagai Harvey Dent serta Scarlett Johansson dalam peran yang masih dirahasiakan.
Pattinson juga mengungkapkan dirinya memiliki jadwal padat setelah terlibat dalam sejumlah proyek film tanpa henti dalam beberapa tahun terakhir.
Setelah menyelesaikan syuting The Batman: Part II, mantan pemeran Twilight tersebut mengaku ingin mengambil waktu untuk beristirahat dan berlibur.
Film The Batman: Part II sendiri dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028 setelah mengalami perubahan jadwal perilisan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa