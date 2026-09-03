‘The Listen 6’ Umumkan 14 Vokalis, Ada Suho EXO hingga Jongho ATEEZ 

the listen 6 (x @tang_kira)

JawaPos.com – Program musik ‘The Listen’ akan kembali dengan musim keenam yang menghadirkan deretan vokalis ternama.

Pada 2 September 2026, SBS mengumumkan jajaran pengisi acara untuk musim terbaru yang memiliki judul sementara The Listen: The Season We Stayed. Sebanyak 14 penyanyi dipastikan bergabung, menjanjikan perpaduan suara dan chemistry baru dalam setiap penampilan.

Jajaran tersebut terdiri dari Lee Young Hyun, Tei, DK, Lee Seung Gi, Suho EXO, Lee Ye Joon, Yuju, Chuu, Jongho ATEEZ, Shin Ye Young, Kim Hee Jae, Park Ji Hyun, Song Min Jun, dan Lee Ye Ji.

Kehadiran sejumlah idol dengan kemampuan vokal kuat seperti Suho, Jongho, Chuu, dan Yuju menjadi salah satu daya tarik utama musim terbaru ini.

Dari 14 nama tersebut, DK, Lee Ye Joon, dan Kim Hee Jae akan kembali setelah menjadi bagian dari musim sebelumnya. Sementara itu, 11 wajah baru akan bergabung untuk menciptakan kombinasi dan chemistry yang berbeda.

Formasi tersebut juga mempertemukan penyanyi senior dengan vokalis generasi baru sehingga penonton dapat menantikan berbagai kolaborasi menarik.

Tak hanya menyuguhkan penampilan solo, The Listen 6 juga akan menghadirkan beragam kolaborasi dan harmoni grup.

Menariknya, lagu-lagu solo maupun grup yang dibawakan dalam program tersebut juga akan dirilis secara resmi sebagai digital single bertepatan dengan penayangan episodenya.

Program ini dijadwalkan mulai menjalani proses syuting pada September 2026, sementara penayangan perdana direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.