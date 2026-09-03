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Meuthia Nabila
Kamis, 3 September 2026 | 22.37 WIB

Tzuyu TWICE Dilaporkan Direkrut oleh Petinggi Industri Hiburan Tiongkok

Tzuyu TWICE dilaporkan direkrut untuk menjadi artis di Tiongkok / JYP Entertainment

 

JawaPos.com - Pihak Tiongkok telah menanggapi laporan, bahwa industri hiburannya berupaya merekrut Tzuyu TWICE.
 
Saat ini, Tzuyu TWICE sedang dalam tahap pembahasan perpanjangan kontrak yang sedang berlangsung, antara bintang K-pop asal Taiwan tersebut dan agensinya, JYP Entertainment.
 
Menurut China News Network dan United Daily News Network Taiwan, pada tanggal 2 September, kantor urusan Taiwan Tiongkok menanggapi laporan mengenai apa yang disebut sebagai 'perekrutan Tzuyu' dalam sebuah konferensi.
 
Juru bicara kantor urusan Taiwan Tiongkok menanggapi, laporan bahwa pejabat industri hiburan Tiongkok berupaya membawa Tzuyu masuk ke pasar Tiongkok.
 
"Kami menyambut baik artis Taiwan yang datang ke Tiongkok untuk meniti karir mereka," ungkap juru bicara Zhang Han.
 
Meskipun Zhang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui laporan-laporan spesifik tersebut, ia menegaskan bahwa Tiongkok secara konsisten mendukung pertukaran budaya antara Tiongkok daratan dan Taiwan.
 
"Kami terus mendukung lebih banyak seniman Taiwan, dalam berbagai peluang dan mewujudkan impian mereka melalui pengembangan industri budaya Tiongkok, sembari mendorong kemakmuran dan pengembangan proyek-proyek budaya di kedua sisi Selat Taiwan," ujar Zhang.
 
Namun, ia menambahkan bahwa Tiongkok sama sekali tidak akan membiarkan seorang individu, meraup keuntungan di Tiongkok sembari melakukan kegiatan yang mengkampanyekan kemerdekaan Taiwan.
 
Laporan pertama tersebut muncul setelah Mirror Weekly, majalah mingguan Taiwan melaporkan dengan mengutip sumber keamanan Taiwan, bahwa pihak berwenang Tiongkok berupaya merekrut Tzuyu.
 
Menurut laporan tersebut, pejabat Tiongkok diduga menghubungi keluarga Tzuyu melalui seorang pihak dalam industri yang sebelumnya, telah membantu sejumlah artis Taiwan mengembangkan karir mereka di Tiongkok. 
 
Laporan itu menyebutkan, bahwa Tzuyu ditawari perlakuan istimewa dalam industri hiburan Tiongkok dengan syarat. ia secara terbuka mendukung posisi politik seperti prinsip 'Satu Tiongkok' dan pernyataan bahwa 'orang Taiwan adalah orang Tiongkok.'
 
Dikutip dari Allkpop, meskipun bukan hal yang jarang terjadi bagi para pesohor papan atas Taiwan untuk meniti karier di Tiongkok daratan, kabar mengenai Tzuyu dilaporkan telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh industri hiburan Taiwan, di kalangan penggemar, bahkan di lingkungan politik.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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