BIFF ke-31 Hadirkan 315 Film, 14 Karya Asia Bersaing Rebut Busan Awards 

JawaPos.com – Busan International Film Festival (BIFF) ke-31 kembali membawa kabar besar bagi pecinta sinema.

Festival film bergengsi tersebut akan berlangsung pada 6–15 Oktober 2026 di sekitar Busan Cinema Center, Korea Selatan, dengan total 315 film yang siap diputar selama penyelenggaraan.

Tahun ini, perhatian juga tertuju pada kompetisi yang menghadirkan 14 film dari berbagai negara Asia dan Eropa untuk memperebutkan Busan Awards Grand Prize.

Menurut laporan Dispatch, tiga film Korea berhasil masuk dalam jajaran kompetisi tersebut, yakni Taeju of the Day karya Im Ha-yeon, Shaving arahan Kim Jung-hoon, serta animasi The Long, Long Night garapan Yeom Gyu-bok.

Taeju of the Day menjadi debut penyutradaraan Im Ha-yeon dan mengikuti kisah seorang perempuan yang melarikan diri ke kawasan wisata tepi laut setelah diterpa rumor, sebelum sebuah ramalan mengubah perjalanan hidupnya.

Sementara itu, Shaving menjadi karya terbaru Kim Jung-hoon sekitar 13 tahun setelah Wild Dogs.

Film bergenre horror thriller tersebut menghadirkan Noh Jeong-ui, Kasamatsu Sho, Byun Yo-han, hingga Ryujin ITZY sebagai bagian dari jajaran pemain.

Adapun The Long, Long Night menawarkan pengalaman berbeda lewat animasi 3D yang diadaptasi dari buku terlaris dengan judul yang sama, mengikuti perjalanan seekor badak putih dan penguin muda dalam pencarian mereka menuju laut.

BIFF 2026 juga menyiapkan sejumlah program yang menyoroti karya para sineas berpengalaman.

Bagian Icon akan menghadirkan 35 film, termasuk Love Is Possible karya Lee Chang-dong dan Nowhere to Put My Eyes arahan Hong Sang-soo.

Sementara program Korean Cinema Today menjadi ruang bagi film Korea seperti Hope karya Na Hong-jin dan The First World garapan Yoon Dan-bi.

Tak hanya karya Asia, BIFF turut mempertemukan film-film dari berbagai belahan dunia. Fjords karya Cristian Mungiu serta Suddenly Worsening arahan Ryusuke Hamaguchi termasuk film yang mendapat sorotan karena prestasi di Festival Film Cannes.

Kehadiran beragam karya tersebut semakin menegaskan posisi BIFF sebagai salah satu panggung penting bagi perkembangan sinema Asia sekaligus pertemuan sineas internasional.

Sementara itu, film Day and Night Are for Each Other karya Kim Jong-kwan dipastikan menjadi film pembuka BIFF ke-31.

Film ini berkisah tentang empat pasangan yang saling berpapasan di sebuah kafe ketika musim panas berganti menuju musim gugur, dengan Kim Min-ha sebagai salah satu pemeran utama.

Festival akan dibuka pada 6 Oktober dan Kim Min-ha dipercaya menjadi satu-satunya pembawa acara untuk seremoni pembukaan.