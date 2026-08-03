Ibunda Ivanka Slank Meninggal, Dimakamkan Satu Liang Lahad dengan Anak Tertua

Nikma Arifin, ibunda Ivanka Slank meninggal. (Instagram: slankdotcom)
JawaPos.com- Kabar duka datang dari keluarga personel Slank, Ivanka. Sang ibunda, Nikma Arifin, meninggal dunia pada Senin (3/8) sekitar pukul 05.00 WIB setelah beberapa tahun belakangan sempat berjuang melawan penyakit yang dideritanya.
Usai prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Ivanka mengungkapkan bahwa sang ibunda berpulang dengan tenang saat sedang tertidur. Menurutnya, almarhumah tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan sebelum mengembuskan napas terakhir.
"Beliau ini wafatnya dalam kondisi tidur. Tadi malam beliau tidur sampai pagi. Kita bangun tidur beliau sudah nggak ada apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa, alhamdulillah," kata Ivanka saat ditemui usai pemakaman, Senin (3/8).
Ivanka mengaku baru mengetahui sang ibunda telah meninggal sekitar pukul 10.00 WIB. Sementara itu, dokter yang memeriksa memperkirakan Nikma Arifin wafat sekitar pukul 05.00 WIB.
Dalam kesempatan tersebut, Ivanka juga mengungkapkan bahwa sang ibunda dimakamkan satu liang lahad dengan anak pertamanya yang meninggal saat berusia 11 tahun.
"Ibunda saya ini dimakamkan ditumpuk di atas almarhum kakak saya yang paling tua. Kakak saya paling tua itu meninggalnya waktu umur 11 tahun," ujarnya.
Ivanka menjelaskan, keputusan tersebut bukan merupakan wasiat dari almarhumah. Pemakaman ibunda satu liang lahad dengan kakaknya merupakan hasil musyawarah keluarga setelah mempertimbangkan kondisi lahan pemakaman yang kini semakin terbatas.
Menurutnya, keluarga memilih menggunakan makam yang sudah ada dibanding harus mencari lahan baru yang lokasinya bisa lebih jauh dari area pemakaman keluarga.
"Daripada masih mau cari-cari lagi, karena sekarang sudah penuh. Kalau misalkan mau ada pemakaman baru sudah nggak bisa, di belakang sana jauh banget," ungkap Ivanka.
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