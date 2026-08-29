Netflix Umumkan 'Scandal' Tayang 18 September, Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Terjebak Permainan Cinta

ji chang wook (x @netflix_ph)
JawaPos.com – Netflix resmi mengumumkan tanggal tayang “Scandal”, serial original terbaru yang dibintangi Son Ye Jin, Ji Chang Wook, dan Nana. Pada 25 Agustus, Netflix mengungkap drama tersebut akan mulai tersedia pada 18 September.
Bersamaan dengan pengumuman itu, poster dan trailer teaser perdana turut dirilis, memberikan gambaran tentang permainan cinta berbahaya yang siap mengguncang Joseon.
Poster teaser menampilkan tiga karakter utama dalam balutan gaya lukisan tradisional Korea. Lady Jo yang diperankan Son Ye Jin terlihat duduk di ruang dalam dengan latar bunga merah yang bermekaran.
Sebagai seorang perempuan bangsawan yang dikenal terhormat, keberaniannya mengusulkan sebuah taruhan untuk menggoda seorang pria justru menjadi teka-teki besar dalam cerita.
Sementara itu, Jo Won yang diperankan Ji Chang Wook tampil di tengah kerumunan perempuan yang memberikan tatapan penuh ketertarikan. Julukan “Romeo of Joseon” seolah menggambarkan reputasinya sebagai pria yang mudah memikat hati perempuan.
Namun, permainan yang awalnya tampak seperti hiburan berubah menjadi jauh lebih serius ketika ia menerima taruhan Lady Jo dengan penuh hasrat.
Di sisi lain, Hee-yeon yang dimainkan Nana menghadirkan atmosfer yang berbeda. Ia terlihat dengan ekspresi penuh kesedihan di tengah bunga plum yang bermekaran, seolah menjadi pertanda bahwa dirinya akan terseret ke dalam permainan yang tidak pernah ia pilih.
Trailer teaser kemudian memperkuat kesan tersebut dengan memperlihatkan ketakutan yang perlahan menyelimuti Hee-yeon, sementara Lady Jo dan Jo Won justru semakin tenggelam dalam permainan mereka.
“Scandal” diadaptasi dari novel Prancis terkenal “Dangerous Liaisons” dan juga mengambil inspirasi dari film Korea berjudul sama yang dirilis pada 2003. Namun, versi terbaru ini memindahkan kisah tersebut ke era Joseon.
Sutradara Jung Ji Woo menghadirkan interpretasi modern terhadap cerita klasik tersebut dengan mengeksplorasi hasrat, ambisi, dan hubungan antarmanusia yang harus berhadapan dengan berbagai norma serta tabu pada masa itu.
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