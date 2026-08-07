Love Possible Cetak Prestasi Internasional, Film Lee Chang-dong Tembus New York Film Festival 

love possible (dispatch)

JawaPos.com – Film terbaru sutradara Lee Chang-dong, Love Possible, kembali menorehkan prestasi di kancah internasional.

Menurut laporan Dispatch, Netflix pada 6 Agustus mengumumkan bahwa film tersebut resmi diundang ke kategori Main Slate dalam New York Film Festival ke-64, salah satu ajang perfilman paling bergengsi di Amerika Serikat.

Dikutip dari Dispatch, kategori Main Slate merupakan program utama festival yang menampilkan karya-karya orisinal dari sutradara ternama dunia maupun sineas berbakat yang tengah menjadi sorotan.

Undangan ini sekaligus menjadi pencapaian keempat Lee Chang-dong di kategori tersebut setelah sebelumnya tampil melalui film Secret Sunshine (Miryang), Poetry, dan Burning.

Pihak New York Film Festival, seperti diberitakan Dispatch, memuji gaya penyutradaraan Lee Chang-dong yang dinilai memiliki visi luas, ambisi artistik, struktur narasi yang elegan, serta karakter-karakter dengan dimensi emosional yang kuat.

Festival itu juga menyebut Love Possible sebagai karya yang membuka cakrawala paling luas dalam perjalanan filmografi sang sutradara karena mampu menatap realitas zaman secara langsung dan menghadirkan resonansi yang mendalam.

Prestasi Love Possible tidak berhenti di New York. Menurut Dispatch, film tersebut sebelumnya juga telah menerima undangan dari Toronto International Film Festival dan Venice Film Festival.

Bahkan, Lee Chang-dong mencatat sejarah sebagai sineas Korea pertama yang menerima TIFF Ebert Award for Best Director di Festival Film Toronto.

Love Possible mengisahkan dua pasangan yang harus berhadapan dengan keinginan dan hasrat tersembunyi dalam hubungan mereka.

Dengan tema yang kompleks dan pendekatan emosional khas Lee Chang-dong, film ini diperkirakan kembali menghadirkan eksplorasi mendalam tentang manusia dan dinamika sosial yang menjadi ciri khas karya-karyanya.

Menurut Dispatch, Love Possible dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 September, sebelum dirilis secara global melalui Netflix pada 6 November.

Kehadirannya di berbagai festival film internasional semakin memperkuat ekspektasi bahwa film ini akan menjadi salah satu karya Korea paling diperbincangkan tahun ini.