Orlando Bloom Mundur dari Film Reset, Hanya Beberapa Hari Sebelum Syuting Dimulai

JawaPos.com – Orlando Bloom dilaporkan keluar dari proyek film thriller Reset yang dibintangi Priyanka Chopra Jonas hanya beberapa hari sebelum proses syuting dimulai.

Dilansir dari laman Wion pada Jum'at (28/8), Bloom sebelumnya dijadwalkan beradu akting dengan Chopra sekaligus terlibat sebagai produser eksekutif dalam film independen bertema bertahan hidup tersebut.

Keputusan Bloom meninggalkan proyek terjadi secara mendadak ketika produksi film akan segera memasuki tahap pengambilan gambar.

Kepergian Bloom disebut menjadi situasi yang cukup sulit bagi produksi Reset karena keterlibatannya dinilai dapat membantu pendanaan sekaligus mempermudah film memperoleh distributor internasional.

Meski alasan pasti di balik keputusan aktor tersebut untuk meninggalkan proyek belum diungkapkan, tim produksi kini dilaporkan tengah mempertimbangkan tiga aktor utama sebagai penggantinya.

Priyanka Chopra yang juga berperan sebagai produser film tersebut nantinya akan terlibat dalam menentukan aktor yang menggantikan posisi Bloom.

Orlando Bloom dikenal luas melalui perannya sebagai Legolas dalam trilogi The Lord of the Rings dan Will Turner dalam waralaba Pirates of the Caribbean.

Film terbarunya, The Cut, merupakan film thriller psikologis yang turut dibintangi John Turturro dan Caitriona Balfe.

Proyek Bloom berikutnya adalah Bucking Fastard garapan Werner Herzog yang dijadwalkan tayang perdana di Festival Film Internasional Venesia ke-83 pada 3 September 2026.