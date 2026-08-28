Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.22 WIB

Orlando Bloom Mundur dari Film Reset, Hanya Beberapa Hari Sebelum Syuting Dimulai

Orlando Bloom (Instagram @orlandobloom) - Image

Orlando Bloom (Instagram @orlandobloom)

JawaPos.com – Orlando Bloom dilaporkan keluar dari proyek film thriller Reset yang dibintangi Priyanka Chopra Jonas hanya beberapa hari sebelum proses syuting dimulai.

Dilansir dari laman Wion pada Jum'at (28/8), Bloom sebelumnya dijadwalkan beradu akting dengan Chopra sekaligus terlibat sebagai produser eksekutif dalam film independen bertema bertahan hidup tersebut.

Keputusan Bloom meninggalkan proyek terjadi secara mendadak ketika produksi film akan segera memasuki tahap pengambilan gambar.

Kepergian Bloom disebut menjadi situasi yang cukup sulit bagi produksi Reset karena keterlibatannya dinilai dapat membantu pendanaan sekaligus mempermudah film memperoleh distributor internasional.

Meski alasan pasti di balik keputusan aktor tersebut untuk meninggalkan proyek belum diungkapkan, tim produksi kini dilaporkan tengah mempertimbangkan tiga aktor utama sebagai penggantinya.

Priyanka Chopra yang juga berperan sebagai produser film tersebut nantinya akan terlibat dalam menentukan aktor yang menggantikan posisi Bloom.

Orlando Bloom dikenal luas melalui perannya sebagai Legolas dalam trilogi The Lord of the Rings dan Will Turner dalam waralaba Pirates of the Caribbean.

Film terbarunya, The Cut, merupakan film thriller psikologis yang turut dibintangi John Turturro dan Caitriona Balfe.

Proyek Bloom berikutnya adalah Bucking Fastard garapan Werner Herzog yang dijadwalkan tayang perdana di Festival Film Internasional Venesia ke-83 pada 3 September 2026.

Bloom juga dikenal melalui film Gran Turismo (2023) serta serial dokumenter petualangan Orlando Bloom: To the Edge.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sinopsis Film Ender’s Game (2013): Bocah Remaja Ini Akan Menyelamatkan Manusia dari Invasi Alien - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Ender’s Game (2013): Bocah Remaja Ini Akan Menyelamatkan Manusia dari Invasi Alien

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.17 WIB

Sinopsis Film Battleship (2012): Bermain Catur dengan Alien Melalui Radar Kapal Perang Kuno - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Battleship (2012): Bermain Catur dengan Alien Melalui Radar Kapal Perang Kuno

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Film The Social Reckoning Ungkap Konflik Frances Haugen dan Mark Zuckerberg dalam Skandal Facebook - Image
Music & Movie

Film The Social Reckoning Ungkap Konflik Frances Haugen dan Mark Zuckerberg dalam Skandal Facebook

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore