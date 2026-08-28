Film The Social Reckoning Ungkap Konflik Frances Haugen dan Mark Zuckerberg dalam Skandal Facebook

Jeremy Allen White dan Mikey Madison dalam The Social Reckoning (IMDb)
JawaPos.com – Trailer terbaru film The Social Reckoning karya penulis sekaligus sutradara Aaron Sorkin memperlihatkan kembalinya kisah kontroversial Facebook ke layar lebar.
Dilansir dari laman Deadline pada Jum'at (28/8), Film yang disebut sebagai karya pelengkap The Social Network tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Oktober, lebih dari 15 tahun setelah film pertamanya dirilis.
Jeremy Allen White memerankan reporter Wall Street Journal Jeff Horwitz, sementara Jeremy Strong tampil sebagai pendiri Facebook Mark Zuckerberg dan Mikey Madison memerankan pelapor pelanggaran Frances Haugen.
Cerita The Social Reckoning terinspirasi dari peristiwa yang memicu laporan investigasi Wall Street Journal bertajuk “The Facebook Files”.
Film tersebut mengisahkan Frances Haugen, seorang insinyur muda Facebook yang meminta bantuan Horwitz untuk mengungkap berbagai rahasia perusahaan media sosial tersebut.
Dalam trailer, Haugen terlihat menemui Horwitz dan menyatakan keinginannya membantu Facebook, sedangkan sang reporter mulai mempertanyakan alasan di balik pertemuan tersebut.
Trailer kemudian memperlihatkan Strong sebagai Zuckerberg dalam persidangan ketika berbagai laporan mengenai dampak Facebook terhadap masyarakat mulai menjadi sorotan.
Karakter Zuckerberg digambarkan sebagai sosok yang menyebut dirinya sebagai pendukung kebebasan berbicara dan menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang suka berbohong. Disutradarai Sorkin berdasarkan skenario yang ditulisnya sendiri
The Social Reckoning turut dibintangi Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, dan Bill Burr serta akan dirilis melalui Columbia Pictures pada 9 Oktober.
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Jawa Pos
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