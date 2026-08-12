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Risma Azzah Fatin
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.28 WIB

Lisa BLACKPINK Dirumorkan dengan Aktor Thailand Blue Pongtiwat

Blue Pongtiwat dan Lisa BLACKPINK (Global Media Fine) - Image

Blue Pongtiwat dan Lisa BLACKPINK (Global Media Fine)

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali dikaitkan dengan aktor Thailand, Blue Pongtiwat, di tengah munculnya spekulasi mengenai berakhirnya hubungan Lisa dengan Frédéric Arnault.

Dilansir dari laman Global Media Fine pada Rabu (12/8), Rumor tersebut mencuat setelah sejumlah foto dan penampakan yang diklaim memperlihatkan Lisa dan Blue bersama beredar di berbagai komunitas daring.

Lisa dan Blue Pongtiwat disebut pernah terlihat bersama di Thailand, Hong Kong, dan Jepang, meskipun identitas orang-orang dalam sejumlah foto tersebut belum dapat dipastikan. Hingga kini, baik Lisa maupun Blue belum memberikan pernyataan resmi mengenai hubungan mereka.

Spekulasi mengenai kedekatan Lisa dan Blue sebenarnya telah muncul beberapa kali sebelumnya setelah keduanya beberapa kali terlihat bersama di Thailand.

Blue Pongtiwat merupakan aktor populer asal Thailand yang oleh sebagian penggemar dijuluki sebagai “Cha Eun-woo dari Thailand” karena parasnya, serta disebut tiga tahun lebih muda daripada Lisa.

Rumor kembali menguat setelah muncul klaim bahwa keluarga keduanya juga berinteraksi, termasuk kabar bahwa Lisa dan keluarganya menghadiri perayaan ulang tahun ibu Blue.

Namun, seluruh klaim tersebut masih berasal dari unggahan dan spekulasi warganet sehingga belum dapat dianggap sebagai bukti hubungan romantis.

Rumor mengenai Blue muncul bersamaan dengan spekulasi bahwa hubungan Lisa dengan Frédéric Arnault, pewaris grup mewah Prancis LVMH, telah berakhir.

Lisa dan Frédéric sebelumnya beberapa kali menjadi perhatian publik setelah terlihat bersama di sejumlah lokasi, tetapi keduanya tidak pernah secara resmi mengonfirmasi hubungan tersebut.

Kemunculan rumor baru mengenai Blue membuat perhatian penggemar kembali tertuju pada kehidupan pribadi Lisa, meskipun status hubungan keduanya masih belum diketahui.

Editor: Hanny Suwindari
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