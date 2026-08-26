Unit Baru Girls Generation ‘HRS' Resmi Rilis Teaser ‘Skibidi' Menjelang Debut

Girls Generation HRS (Star News Korea)
JawaPos.com - Girls Generation ‘HRS' unit baru yang terdiri atas Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung, resmi merilis teaser pertama untuk single debut mereka bertajuk ‘Skibidi.
Dilansir dari laman Soompi, Teaser tersebut dirilis pada Rabu (26/8/2026) tengah malam waktu Korea Selatan, sekaligus menandai dimulainya rangkaian promosi unit terbaru dari Girls Generation.
Kehadiran HRS menjadi perhatian karena proyek yang awalnya hanya berupa sketsa komedi di kanal YouTube resmi Hyoyeon kini berkembang menjadi debut unit secara resmi.
Single digital perdana Girls’ Generation ‘HRS' bertajuk ‘Skibidi' dijadwalkan dirilis pada (31/8/2026).
Album tersebut akan memuat dua lagu, yaitu lagu utama ‘Skibidi' dan lagu sisi-B berjudul ‘Lowkey In Love’.
Debut HRS juga akan disertai kegiatan promosi secara langsung, sehingga penggemar dapat menyaksikan kolaborasi ketiga anggota tersebut di luar format grup utama Girls’ Generation.
Pembentukan HRS menghadirkan kombinasi Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung dalam sebuah proyek unit yang berbeda dari aktivitas Girls’ Generation sebelumnya.
Perilisan teaser pertama menjadi langkah awal sebelum ‘Skibidi’ secara resmi diluncurkan kepada publik pada akhir Agustus.
Dengan konsep yang berawal dari konten komedi hingga berkembang menjadi proyek musik, debut HRS menjadi salah satu aktivitas terbaru yang dinantikan penggemar Girls’ Generation.
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Jawa Pos
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