Menelisik Kembali 7 Fakta Kecelakaan Pesawat yang Menewaskan Penyanyi R&B Aaliyah pada 2001 Silam

Aaliyah (People)
JawaPos.com – Kematian Aaliyah pada 25 Agustus 2001 menjadi salah satu tragedi yang meninggalkan duka mendalam bagi dunia musik R&B dan budaya pop.
Selama 25 tahun setelah kepergiannya, terdapat 7 fakta mengenai kecelakaan pesawat yang merenggut nyawa penyanyi berusia 22 tahun tersebut kembali menjadi perhatian, seperti dilansir dari laman People pada Selasa (25/8).
1. Aaliyah Meninggal dalam Kecelakaan Pesawat di Bahama
Aaliyah meninggal pada 25 Agustus 2001 setelah pesawat Cessna 402B yang ditumpanginya jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Marsh Harbour, Pulau Abaco, Bahama. Saat itu, Aaliyah dan delapan orang lainnya baru menyelesaikan proses pengambilan video musik Rock the Boat dan hendak kembali ke Miami.
2. Pesawat Mengalami Kelebihan Muatan
Hasil penyelidikan menyebutkan pesawat yang membawa Aaliyah dan rombongannya mengalami kelebihan muatan sekitar 700 pon atau sekitar 318 kilogram saat lepas landas. Kondisi tersebut diperburuk oleh dugaan distribusi berat penumpang dan barang yang tidak merata serta tidak dilakukannya pemeriksaan berat sebagaimana dipersyaratkan.
3. Pilot Pesawat Diketahui Memiliki Masalah Terkait Sertifikasi dan Zat Terlarang
Penyelidikan menemukan bahwa pilot Luis Antonio Morales tidak memiliki sertifikasi yang diperlukan untuk menerbangkan Cessna 402B dan baru bekerja untuk perusahaan penerbangan sewaan tersebut beberapa hari sebelum kecelakaan. Pemeriksaan setelah kecelakaan juga menemukan kokain dalam urinenya serta jejak alkohol di dalam perutnya.
4. Kecelakaan Menewaskan Aaliyah dan 8 Orang Lainnya
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Jawa Pos
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