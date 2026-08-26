Sinopsis Film Detective Pikachu: Kejahatan terhadap Pokemon Harus Dijatuhkan demi Kesejahteraan

JawaPos.com - Pokemon atau pocket monster adalah makhluk-makhluk seperti hewan biasa yang memiliki kekuatan supernatural sesuai dengan elemen mereka masing-masing. Manusia telah hidup berdampingan dengan mereka sejak awal peradaban.

Kita berhasil menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan melatih beberapa Pokemon tertentu, lalu kemudian dapat menggunakan mereka sebagai alat pembantu, sama seperti kita menunggangi kuda sebagai transportasi. Alat merawat mereka seperti hewan peliharaan rumahan.

Manusia kemudian perlahan-lahan hidup berpasangan dengan setidaknya satu ekor Pokemon. Hewan ini dapat hidup sebagai hewan peliharaan, sahabat hingga rekan kerja.

Kecuali Tim (Justice Smith), ia tidak memiliki rekan Pokemon sama sekali. Ia telah mencoba untuk mendekati beberapa Pokemon, tapi tidak ada dari mereka yang cocok dengannya. Walaupun begitu, tanpa Pokemon pun, Tim dapat menjalani hidup dan kesehariannya tanpa masalah.

Hingga suatu hari ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya menghilang dalam aksi. Ayahnya adalah seorang detektif di Kota Ryme, dan terakhir ia terlihat adalah saat ia mengalami kecelakaan mobil saat hendak menyelidiki sebuah kasus.

Karena bangkai mobilnya telah terbakar parah, polisi tidak bisa menemukan jenazah yang tersisa dari kebakaran tersebut. Kepolisian menyatakan ayah Tim meninggal di tempat.

Mendengar kabar itu, Tim segera pergi ke Kota Ryme untuk menerima barang-barang peninggalan ayahnya dan membereskan apartemen ayahnya.

Kota Ryme sangat berbeda dengan kota kecil dimana Tim tinggal. Kota Ryme adalah kota besar yang sibuk dan padat, serta telah menegakkan hukum untuk melarang adu Pokemon seperti dulu.