Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Alberta Dionny Natanuel
Rabu, 26 Agustus 2026 | 22.46 WIB

Sinopsis Film Detective Pikachu: Kejahatan terhadap Pokemon Harus Dijatuhkan demi Kesejahteraan

Poster film Detective Pikachu (2019) (IMDb) - Image

Poster film Detective Pikachu (2019) (IMDb)

JawaPos.com - Pokemon atau pocket monster adalah makhluk-makhluk seperti hewan biasa yang memiliki kekuatan supernatural sesuai dengan elemen mereka masing-masing. Manusia telah hidup berdampingan dengan mereka sejak awal peradaban. 

Kita berhasil menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan melatih beberapa Pokemon tertentu, lalu kemudian dapat menggunakan mereka sebagai alat pembantu, sama seperti kita menunggangi kuda sebagai transportasi. Alat merawat mereka seperti hewan peliharaan rumahan. 

Manusia kemudian perlahan-lahan hidup berpasangan dengan setidaknya satu ekor Pokemon. Hewan ini dapat hidup sebagai hewan peliharaan, sahabat hingga rekan kerja. 

Kecuali Tim (Justice Smith), ia tidak memiliki rekan Pokemon sama sekali. Ia telah mencoba untuk mendekati beberapa Pokemon, tapi tidak ada dari mereka yang cocok dengannya. Walaupun begitu, tanpa Pokemon pun, Tim dapat menjalani hidup dan kesehariannya tanpa masalah. 

Hingga suatu hari ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya menghilang dalam aksi. Ayahnya adalah seorang detektif di Kota Ryme, dan terakhir ia terlihat adalah saat ia mengalami kecelakaan mobil saat hendak menyelidiki sebuah kasus. 

Karena bangkai mobilnya telah terbakar parah, polisi tidak bisa menemukan jenazah yang tersisa dari kebakaran tersebut. Kepolisian menyatakan ayah Tim meninggal di tempat. 

Mendengar kabar itu, Tim segera pergi ke Kota Ryme untuk menerima barang-barang peninggalan ayahnya dan membereskan apartemen ayahnya. 

Kota Ryme sangat berbeda dengan kota kecil dimana Tim tinggal. Kota Ryme adalah kota besar yang sibuk dan padat, serta telah menegakkan hukum untuk melarang adu Pokemon seperti dulu. 

Setelah bertemu dengan kapten kepolisian dimana ayahnya bekerja, Tim segera menuju apartemen ayahnya, yang juga dulunya adalah rumahnya sebelum ibunya meninggal. Dalam perjalanan menuju apartemen Tim bertemu dengan Lucy (Kathryn Newton), seorang staf jurnalis di stasiun berita televisi lokal, dan Pokemonnya, Psyduck. 

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sinopsis Film Free Guy (2021): Ketika Karakter-Karakter dalam Game Menjadi Benar-Benar Hidup - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Free Guy (2021): Ketika Karakter-Karakter dalam Game Menjadi Benar-Benar Hidup

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.30 WIB

Sinopsis Film The Furious (2025): Musuh dari Musuhnya Joe Taslim Jadi Teman untuk Mengalahkan Penjah - Image
Music & Movie

Sinopsis Film The Furious (2025): Musuh dari Musuhnya Joe Taslim Jadi Teman untuk Mengalahkan Penjah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 05.47 WIB

Sinopsis Film Journey 2: The Mysterious Island, Kembali Berpetualang Bersama Karya Jules Verne - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Journey 2: The Mysterious Island, Kembali Berpetualang Bersama Karya Jules Verne

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04.32 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore