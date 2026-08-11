Deretan K-Pop Comeback dan Debut Agustus 2026, Ada ENHYPEN hingga NCT 127

JawaPos.com – Agustus 2026 menjadi salah satu bulan paling padat bagi industri K-Pop. Deretan nama besar hingga pendatang baru siap meramaikan panggung musik dengan album, single, proyek solo, sub-unit, hingga debut perdana.

Allkpop mencatat sejumlah nama besar seperti Stray Kids, Red Velvet, ENHYPEN, NCT 127, TWICE, dan Taemin masuk dalam daftar comeback yang paling dinantikan sepanjang bulan ini.

Memasuki awal bulan, persaingan musik sudah langsung memanas. Stray Kids membuka rangkaian rilisan dengan “Battle Ground (Korean ver.)” pada 1 Agustus, disusul Red Velvet dengan “Velvet Summer”, BABYMONSTER melalui “MOON”, serta TWS lewat “SODA SODA” pada 3 Agustus.

KISS OF LIFE kemudian hadir dengan “SWEAT” pada 4 Agustus. Berdasarkan daftar yang dirilis Allkpop, sejumlah proyek solo dan debut baru juga mulai bermunculan sejak pekan pertama Agustus.

Memasuki pertengahan bulan, gelombang comeback semakin beragam. KiiiKiii dijadwalkan merilis WhyKiiiKiii pada 10 Agustus, sementara Rocky dan Eunji Apink masing-masing menghadirkan UNSAID serta Summer, I pada 11 Agustus.

Pada 13 Agustus, Yeonjun TXT juga dijadwalkan merilis video musik “Fxxking Star”. Tak hanya comeback, bulan ini turut menjadi panggung bagi sejumlah pendatang baru seperti AEN, HUH JIWON, WAYF BOYS, Splayit, dan OURBIRTHDAY.

Puncak perhatian mulai mengarah ke pekan ketiga Agustus. ENHYPEN dijadwalkan merilis THE SIN : BLISS pada 21 Agustus, sebelum NCT 127 menghadirkan album BLINGY pada 24 Agustus.

Di tanggal yang sama, ALPHA DRIVE ONE akan merilis UNBREAKABLE : 少年BEAST, Hanbin TEMPEST memulai debut solonya dengan No Fear, dan TUIDE hadir dengan TUNE & PLAY.

Deretan rilisan tersebut membuat 24 Agustus menjadi salah satu tanggal paling ramai dalam kalender comeback bulan ini.