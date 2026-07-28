ENHYPEN Rilis Preview Album THE SIN: BLISS, Lagu "Bloody Paradise" Langsung Curi Perhatian

JawaPos.com – ENHYPEN memanaskan antusiasme penggemar jelang comeback mereka. Dikutip dari dispatch, Belift Lab merilis preview mini album kedelapan berjudul THE SIN: BLISS melalui YouTube HYBE Labels pada 26 Juli.

Video berdurasi sekitar dua menit itu memperdengarkan cuplikan enam lagu baru sekaligus menampilkan konsep visual yang artistik dan penuh nuansa sinematik.

Setiap lagu diperkenalkan melalui perpaduan permainan cahaya, warna, hingga visual hitam-putih yang menonjolkan pesona masing-masing anggota.

Selaras dengan potongan musik yang diputar, video tersebut sukses membangun rasa penasaran terhadap keseluruhan konsep album yang mengusung cerita emosional sekaligus misterius.

Lagu "Bloody Paradise" langsung mencuri perhatian sebagai title track. Lagu bergenre Brazilian funk dance ini menghadirkan irama energik dengan chorus yang mudah melekat di telinga.

Selain itu, "Two Fools" mengusung nuansa country pop rock yang mengisahkan sepasang kekasih yang memilih percaya pada cinta mereka meski dunia dipenuhi ketidakpastian.

Album ini juga menawarkan warna musik yang beragam melalui "Stuck", lagu alternative hip-hop yang memperkuat konsep gelap khas ENHYPEN, serta "Bad For You", sebuah pop ballad emosional yang menonjolkan kemampuan vokal para anggota.