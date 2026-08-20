Benarkah Lee Soo Hyuk digantikan Lee Jong Won dalam Drama Romansa Fantasi Baru ‘Men of the Harem’?

JawaPos.com - Menjadi kejutan, aktor Korea Lee Jong Won kemungkinan membintangi drama romansa fantasi mendatang menyusul mundurnya Lee Soo Hyuk.

Dikutip dari Soompi, Kamis (20/8), Men of the Harem (judul literal) merupakan drama yang awalnya dibintangi Lee Soo Hyuk.

Kemudian mydaily lebih lanjut melaporkan bahwa Lee Jong Won akan mengambil alih peran yang sebelumnya akan dimainkan oleh Lee Soo Hyuk.

Tak lama Saram Entertainment memberikan konfirmasi singkat, "Lee Soo Hyuk telah mundur dari Men of the Harem, karena masalah jadwal."

Agensi Lee Jong Won, THEBLACKLABEL, berkomentar, "Sang aktor menerima tawaran untuk membintangi 'Men of the Harem,' dan saat ini ia sedang dalam tahap pembicaraan."

Berawal dari novel web populer, Men of the Hare adalah drama romansa fantasi tentang Permaisuri Latil dari Kekaisaran Tarium.

Dalam drama ini, ia diceritakan sebagai orang yang menerima selir pria demi melindungi takhtanya.

Atris ternama yang telah lama berakting, Suzy, sedang dalam pembicaraan untuk memerankan Permaisuri Latil.

Makin seru, akan ada Shin Seung Ho, Dex, Kim Dan, dan Yoo Jung Hoo juga sedang dalam pembicaraan untuk turut membintangi drama tersebut.