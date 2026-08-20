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Meuthia Nabila
Kamis, 20 Agustus 2026 | 22.07 WIB

Kepergian Aktor Lee Soo Hyuk di Tengah Masa Produksi 'Men of the Harem' Membuat Tanda Tanya Besar

Karena jawal Lee Soo Hyuk mundur dari drakor 'Men of the Harem'./Instagram Lee Soo Hyuk @leesoohyuk - Image

Karena jawal Lee Soo Hyuk mundur dari drakor 'Men of the Harem'./Instagram Lee Soo Hyuk @leesoohyuk

JawaPos.com - Baru-baru ini, aktor Lee Soo Hyuk membuat sebuah langkah yang tidak terduga dan membingungkan banyak orang.

Lee Soo Hyuk mundur dari drakor (drama Korea) Netflix 'Men of the Harem', saat proses produksi sedang berlangsung.

Saram Entertainment selaku agensi Lee Soo Hyuk mengonfirmasi pada hari Rabu (19/8), bahwa aktor tersebut mundur dari proyek itu karena adanya bentrokan jadwal.

Diadaptasi dari novel web dengan judul sama, 'Men of the Harem' merupakan drama fantasi romansa istana yang berlatar di dunia fiksi. 

Kisahnya mengikuti perjalanan Latil, permaisuri kekaisaran Tarium, serta intrik politik di antara kelima selir prianya yang bersaing untuk memenangkan hati sang permaisuri.

Lee Eung Bok yang sebelumnya menyutradarai 'Guardian: The Lonely and Great God,' 'Descendants of the Sun,' 'Mr. Sunshine,' hingga 'Sweet Home,' memimpin proyek ini.

Drama tersebut dijadwalkan rilis tahun depan dengan jajaran pemeran ternama seperti Suzy, Shin Seung Ho, Dex, Kim Dan, dan Yoo Jung Hoo. 

Namun, mundurnya Lee Soo Hyuk secara tiba-tiba diperkirakan akan menimbulkan kendala bagi proses produksi yang sudah berjalan.

Dikutip dari Korea Times, agensinya menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang mundurnya sang aktor.

Sebagai gantinya, aktor Lee Jong Won diketahui sedang mempertimbangkan peran dalam drama tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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