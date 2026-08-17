Sinopsis The Spiderwick Chronicles (2008): Dunia Mereka Lebih Dekat Dari yang Kita Kira

JawaPos.com - Ada banyak sekali rumah-rumah tua yang memiliki misteri dari penghuni-penghuni sebelumnya karena tidak semua barang-barang mereka akan terbawa saat mereka pindah meninggalkan tempat itu.

Sehingga pemilik baru rumah dapat menemukan banyak barang peninggalan dari pemilik lamanya. Barang-barang itu bisa merupakan sampah hingga barang-barang berharga yang tidak dapat dinilai.

Itulah yang terjadi ketika Rumah Spiderwick akhirnya memiliki penghuni baru, setelah pemilik lamanya, Arthur Spiderwick (David Strathairn), menghilang dan meninggalkan putrinya sendirian.

80 tahun kemudian, Helen (Mary Louise Parker) membawa ketiga anaknya, kembar laki-laki Simon dan Jared (Freddie Highmore), serta putri sulungnya Mallory (Sarah Bolger) pindah ke Rumah Spiderwick setelah bercerai.

Simon, Mallory dan Helen sangat senang bisa tinggal di rumah baru mereka di lingkungan baru. Namun Jared membencinya dan berharap bisa tinggal bersama ayahnya.

Ketika mereka sampai di rumah baru mereka, kondisi bangunan masih bagus, tapi perabotan dan barang-barang milik Keluarga Spiderwick masih ada di sana. Seperti buku-buku dan peralatan penelitian Arthur, serta foto potret Lucinda, putrinya.

Lucinda tinggal sendirian di rumah selama beberapa saat sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, karena ia mempercayai bahwa ayahnya telah diculik oleh para peri.

Mengetahui kisah Arthur dan Lucinda Spiderwick, wajar bagi Jared dan saudara-saudaranya menemukan hal-hal aneh di rumah tersebut. Seperti garam di tiap ambang pintu dan jendela, lingkaran putih yang mengelilingi rumah, dan dapur yang dipenuhi saus tomat serta madu.