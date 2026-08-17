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Aulia Ramadhani
Senin, 17 Agustus 2026 | 20.11 WIB

2026 SPOTV K-Pop Awards Rilis Daftar Presenter, Ada Kim Jae Won hingga Moon Sang Min

Deretan presenter 2026 SPOTV K-Pop Awards (SKA). Sumber Foto: Soompi - Image

Deretan presenter 2026 SPOTV K-Pop Awards (SKA). Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Aktor Korea Kim Jae Won, Moon Sang Min kabarnya akan menjadi presenter dalam acara 2026 SPOTV K-Pop Awards (SKA)

Dikutip dari Soompi, Senin (17/8), selain kedua aktor, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa jajaran presenter tahun ini seperti  Bae Hyeon Seong, Lee Chae Min, Chae Seo An.

Akan diramaikan juga dengan Choi Ji Su, Bora, Cha Woo Min, Cho Han Gyul, dan mantan pemain bisbol profesional Hwang Jae Gyun.

Seperti yang diketahui, 2026 SPOTV K-Pop Awards adalah ajang penghargaan K-pop global yang diselenggarakan bersama oleh SPOTV dan platform fandom global BIGC.

Kabarnya pemenang akan ditentukan melalui kombinasi evaluasi objektif berdasarkan data dari Circle Chart tangga lagu musik resmi Korea Selatan dan pemungutan suara penggemar secara global.

Jika sesuai jadwal, Jang Sung Kyu, Tsuki dari Billlie, dan Han Yujin dari AND2BLE akan memandu acara ini, yang akan digelar pada tanggal 6 September di KINTEX, Ilsan.

Menarik perhatian penggemar karena bakatnya, aktor Korea Kim Jae Won dalam Yumi’s Cells 3 bersama Kim Go Eun.

Menapaki dunia hiburan dengan gemilang, aktor Korea Moon Sang Min dalam drama Korea berjudul To My Beloved Thief.

Lee Chae Min menggantikan aktor Park Sung Hoon untuk menjadi pemeran utama pria di drama berjudul The Tyrant’s Chef.

Drama ini bercerita bagaimana seorang koki yang di puncak kariernya, memutuskan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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