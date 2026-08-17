2026 SPOTV K-Pop Awards Rilis Daftar Presenter, Ada Kim Jae Won hingga Moon Sang Min

Deretan presenter 2026 SPOTV K-Pop Awards (SKA). Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Aktor Korea Kim Jae Won, Moon Sang Min kabarnya akan menjadi presenter dalam acara 2026 SPOTV K-Pop Awards (SKA)
Dikutip dari Soompi, Senin (17/8), selain kedua aktor, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa jajaran presenter tahun ini seperti Bae Hyeon Seong, Lee Chae Min, Chae Seo An.
Akan diramaikan juga dengan Choi Ji Su, Bora, Cha Woo Min, Cho Han Gyul, dan mantan pemain bisbol profesional Hwang Jae Gyun.
Seperti yang diketahui, 2026 SPOTV K-Pop Awards adalah ajang penghargaan K-pop global yang diselenggarakan bersama oleh SPOTV dan platform fandom global BIGC.
Kabarnya pemenang akan ditentukan melalui kombinasi evaluasi objektif berdasarkan data dari Circle Chart tangga lagu musik resmi Korea Selatan dan pemungutan suara penggemar secara global.
Jika sesuai jadwal, Jang Sung Kyu, Tsuki dari Billlie, dan Han Yujin dari AND2BLE akan memandu acara ini, yang akan digelar pada tanggal 6 September di KINTEX, Ilsan.
Menarik perhatian penggemar karena bakatnya, aktor Korea Kim Jae Won dalam Yumi’s Cells 3 bersama Kim Go Eun.
Menapaki dunia hiburan dengan gemilang, aktor Korea Moon Sang Min dalam drama Korea berjudul To My Beloved Thief.
Lee Chae Min menggantikan aktor Park Sung Hoon untuk menjadi pemeran utama pria di drama berjudul The Tyrant’s Chef.
Drama ini bercerita bagaimana seorang koki yang di puncak kariernya, memutuskan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi