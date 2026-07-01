Byeon Woo Seok akan jadi Presenter untuk KM Chart Awards (KMA) 2026? Intip Faktanya

JawaPos.com - Miliki visual menawan, aktor Korea Byeon Woo Seok dikabarkan akan berpartisipasi dalam KM Chart Awards (KMA) tahun ini loh.

Dilansir dari Soompi, Rabu (1/7), aktor tersebut sukses membuktikan aktingnya lewat beberapa drama seperti Lovely Runner (2024)

Pada 30 Juni, diumumkan bahwa Byeon Woo Seok akan tampil sebagai presenter di KM Chart Awards (KMA) 2026.

Acara tersebut rencananya akan diadakan pada 25 Juli di Hwajeong Tiger Dome, Universitas Korea, Seoul.

Ia diharapkan untuk mendukung para artis di KMA 2026 dan menyampaikan ucapan selamat pada upacara tersebut.

Byeon Woo Seok merupakan aktor serta model, ia meraih ketenaran global melalui drama Lovely Runner, ia juga mengerjakan serial Netflix ‘Solo Leveling.'

Sebelumnya, diumumkan bahwa Kang Tae Oh dan Won Ji An akan menjadi pembawa acara, yang menjadi perhatian.