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Aulia Ramadhani
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.58 WIB

A Shop For Killers 2 & Spooky In Love Berada di Peringkat Drama dan Aktor Paling Banyak Dibicarakan

Drama A Shop For Killers 2 dan Spooky In Love. Sumber Foto: Soompi - Image

Drama A Shop For Killers 2 dan Spooky In Love. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Belakangan ini, A Shop for Killers 2 dan Spooky in Love memimpin peringkat drama dan aktor yang paling banyak dibicarakan minggu ini.

Dikutip dari Soompi, Minggu (17/8), kedua drama tersebut menghabiskan dua minggu berturut-turut berada di posisi No. 1 dalam daftar mingguan Good Data Corporation.

Menariknya, perusahaan tersebut menentukan peringkat setiap minggunya dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas daring, video.

Mereka juga menggunakan media sosial mengenai drama yang sedang tayang maupun yang akan segera tayang.

Selain daftar drama yang paling banyak dibicarakan, A Shop for Killers 2 juga mencatatkan hasil impresif dalam daftar pemeran drama yang paling banyak dibicarakan.

Dimana ada Lee Dong Wook menempati posisi No. 3, Kim Min di No. 8, dan Kim Hye Jun di peringkat No. 9.

Kemudian  Kim Hye Jun berhasil menempati dua peringkat sekaligus dalam daftar 10 besar minggu ini, ia berada posisi No. 9 berkat penampilannya di A Shop for Killers 2.

Berkat aktingnya, ia juga menempati posisi No. 10 berkat perannya sebagai pemeran utama dalam serial baru My Bias, My Boss.

Sementara itu, dua posisi teratas dalam daftar aktor minggu ini diraih oleh pemeran utama Spooky in Love di mana Park Eun Bin dan Yang Se Jong masing-masing melesat ke posisi No. 1 dan No. 2.

Memiliki cerita menarik, drama Korea baru Spooky in Love berhasil naik ke posisi No. 2 dalam daftar drama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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