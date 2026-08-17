A Shop For Killers 2 & Spooky In Love Berada di Peringkat Drama dan Aktor Paling Banyak Dibicarakan

Drama A Shop For Killers 2 dan Spooky In Love. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Belakangan ini, A Shop for Killers 2 dan Spooky in Love memimpin peringkat drama dan aktor yang paling banyak dibicarakan minggu ini.
Dikutip dari Soompi, Minggu (17/8), kedua drama tersebut menghabiskan dua minggu berturut-turut berada di posisi No. 1 dalam daftar mingguan Good Data Corporation.
Menariknya, perusahaan tersebut menentukan peringkat setiap minggunya dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas daring, video.
Mereka juga menggunakan media sosial mengenai drama yang sedang tayang maupun yang akan segera tayang.
Selain daftar drama yang paling banyak dibicarakan, A Shop for Killers 2 juga mencatatkan hasil impresif dalam daftar pemeran drama yang paling banyak dibicarakan.
Dimana ada Lee Dong Wook menempati posisi No. 3, Kim Min di No. 8, dan Kim Hye Jun di peringkat No. 9.
Kemudian Kim Hye Jun berhasil menempati dua peringkat sekaligus dalam daftar 10 besar minggu ini, ia berada posisi No. 9 berkat penampilannya di A Shop for Killers 2.
Berkat aktingnya, ia juga menempati posisi No. 10 berkat perannya sebagai pemeran utama dalam serial baru My Bias, My Boss.
Sementara itu, dua posisi teratas dalam daftar aktor minggu ini diraih oleh pemeran utama Spooky in Love di mana Park Eun Bin dan Yang Se Jong masing-masing melesat ke posisi No. 1 dan No. 2.
Memiliki cerita menarik, drama Korea baru Spooky in Love berhasil naik ke posisi No. 2 dalam daftar drama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi