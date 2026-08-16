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Leni Setya Wati
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.33 WIB

Moana Live-Action Tuai Kritik, Dwayne Johnson Tetap Optimistis dengan Filmnya

dwayne johnson (variety)

 

JawaPos.com – Film Moana versi live-action harus berlayar di tengah gelombang kritik setelah sejumlah ulasan awal terhadap film tersebut tidak sesuai harapan. Namun, Dwayne Johnson yang kembali memerankan Maui memilih tidak larut dalam komentar negatif.
 
Dalam laporan Variety, aktor tersebut menanggapi berbagai kritik dengan sikap santai dan menegaskan bahwa ia tidak membiarkan ulasan buruk mengganggu pikirannya.
 
Dwayne Johnson memang bukan wajah baru dalam perjalanan Moana. Ia kembali menghidupkan karakter Maui, sosok demigod bertubuh besar yang menjadi salah satu karakter paling populer dari film animasi Disney tersebut.
 
Meski film live-action ini mendapat respons kritis yang kurang bersahabat, Johnson tetap melihat proses tersebut sebagai bagian dari perjalanan sebuah film. Pada dasarnya ia menganggap kritik sebagai sesuatu yang memang tidak dapat dihindari dalam industri perfilman.
 
Sikap Johnson menjadi semakin menarik karena persoalan yang dihadapi Moana bukan hanya soal ulasan kritikus. Film tersebut juga menghadapi tantangan komersial di bioskop.
 
Moana berpotensi mengalami kerugian sedikitnya 100 juta dolar AS selama penayangan teatrikalnya, sehingga performa film menjadi perhatian besar bagi Disney.
 
Meski demikian, Johnson tampaknya memilih melihat film dari sudut pandang penonton. Baginya, respons terhadap sebuah karya tidak selalu dapat diukur hanya melalui skor kritikus.
 
Sebuah film tetap memiliki kesempatan untuk menemukan penontonnya sendiri, terlebih Moana sudah memiliki basis penggemar yang kuat berkat popularitas film animasinya.
 
Karena itu, aktor tersebut tidak menjadikan review negatif sebagai alasan untuk berhenti mendukung film yang telah dikerjakannya.
 
Moana versi live-action sendiri membawa kembali kisah petualangan Moana bersama Maui dalam format baru dengan aktor sungguhan.
 
Dwayne Johnson kembali sebagai Maui, sementara film ini berusaha menerjemahkan dunia animasi ke dalam tampilan yang lebih realistis.
 
Sebelumnya, trailer film juga sempat memicu perdebatan di kalangan penggemar, termasuk mengenai penampilan Johnson sebagai Maui.
 
Respons terhadap trailer tersebut bahkan sempat menyoroti wig dan tampilan visual karakter.
 
Pada akhirnya, Dwayne Johnson memilih menghadapi perjalanan Moana dengan kepala tegak. Kritik mungkin datang silih berganti, tetapi sang aktor tampaknya tidak ingin membiarkan opini tersebut menghapus pengalaman panjang di balik produksi film.
 
Johnson menerima bahwa respons beragam merupakan bagian dari perjalanan sebuah karya—dan kali ini, ia memilih untuk terus berlayar bersama Moana, apa pun arah angin kritik yang datang.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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