'Moana 3' Sedang Dikembangkan, Dwayne Johnson Beri Bocoran Mengejutkan!

JawaPos.com - Disney dikabarkan telah mulai mengembangkan "Moana 3", melanjutkan petualangan sang pelaut pemberani setelah kesuksesan dua film sebelumnya.

Informasi tersebut diungkap langsung oleh Dwayne Johnson, pengisi suara Maui sekaligus pemeran karakter tersebut dalam versi live-action.

Dalam konferensi pers film live-action Moana di Rio de Janeiro, Dwayne Johnson mengonfirmasi bahwa Disney telah membicarakan sekaligus mengerjakan film ketiga dari waralaba tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa Jared Bush dan Dana Ledoux Miller akan kembali dipercaya sebagai penulis naskah untuk melanjutkan kisah Moana.

Namun, untuk saat ini fokus utama Disney masih tertuju pada perilisan film live-action Moana yang dijadwalkan tayang pada 10 Juli 2026.

Meski kabar tersebut membuat penggemar antusias, Disney hingga kini belum mengumumkan detail mengenai alur cerita, jajaran pengisi suara, maupun jadwal produksi "Moana 3". Studio juga masih belum memberikan tanggal rilis resmi untuk sekuel animasi tersebut.

Franchise Moana sendiri menjadi salah satu waralaba animasi paling sukses milik Disney.

Film pertamanya yang dirilis pada 2016 berhasil meraih pujian berkat kisah petualangan yang mengangkat budaya Polinesia, musik yang ikonik, serta chemistry antara Moana dan Maui.

Kesuksesan itu berlanjut lewat Moana 2 yang dirilis pada 2024 dan mencatat performa impresif di box office global.