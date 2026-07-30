Dwayne Johnson, Kevin Hart, dan Jack Black Kembali di Trailer "Jumanji: Open World" 

JawaPos.com – Sony Pictures merilis trailer perdana "Jumanji: Open World", film ketiga sekaligus penutup dari saga modern Jumanji.

Teaser terbaru ini menandai kembalinya Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan dalam petualangan yang kali ini menghadirkan ancaman jauh lebih besar dibanding film-film sebelumnya.

Dikutip dari variety, "Jumanji: Open World" membalikan situasi. Dunia Jumanji kini mulai merambah dunia nyata, menghadirkan berbagai makhluk liar, jebakan berbahaya, dan kekacauan yang mengancam kehidupan manusia. Trailer memperlihatkan aksi spektakuler yang dipadukan dengan humor khas franchise ini.

Selain kembali menampilkan karakter ikonik seperti Dr. Smolder Bravestone, Mouse Finbar, Professor Shelly Oberon, dan Ruby Roundhouse, film ini juga menghadirkan wajah-wajah lama seperti Nick Jonas, Awkwafina, Danny DeVito, serta beberapa karakter baru yang akan memperluas dunia Jumanji.

Trailer terbaru juga mengisyaratkan adanya penghormatan khusus kepada mendiang Robin Williams, bintang utama film "Jumanji" (1995).

Sebelumnya, Dwayne Johnson sempat mengungkapkan bahwa film penutup ini akan memberikan tribut emosional kepada aktor legendaris tersebut sebagai bentuk penghargaan atas warisan besar yang ditinggalkannya bagi franchise Jumanji.

Disutradarai kembali oleh Jake Kasdan, "Jumanji: Open World" dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 Desember 2026.