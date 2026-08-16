KIKI Gabungkan Gaya Retro dan Gen-Z di Comeback WhyKiiiKiii 

kiiikiii (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – KIKI membawa warna unik menjelang comeback terbaru mereka. Grup besutan Starship Entertainment tersebut merilis teaser video musik untuk lagu utama “Pop Off Popo Off” pada 7 Agustus melalui kanal resmi mereka.

Menurut laporan The Chosun, lagu tersebut menjadi bagian dari mini album ketiga KIKI bertajuk WhyKiiiKiii, yang dijadwalkan dirilis pada 10 Agustus.

Dalam teaser berdurasi singkat itu, KIKI memperlihatkan konsep yang memadukan nuansa retro dan Gen Z secara berani.

Para member tampak menikmati pesta di dalam rumah dengan suasana bebas dan penuh keceriaan. Konsep “Gen-Z Me” yang menjadi identitas KIKI, yakni perpaduan gaya retro era 2010-an dengan sentuhan khas generasi Z. Hasilnya adalah visual yang terasa akrab sekaligus segar.

Tidak sekadar mengandalkan tampilan visual, teaser tersebut juga mempertegas posisi KIKI sebagai grup yang memiliki identitas unik. Kebebasan para member dalam menikmati suasana pesta menjadi bagian dari narasi yang ingin disampaikan melalui comeback kali ini.

Pendekatan tersebut semakin menarik perhatian karena KIKI berusaha menunjukkan karakter mereka sendiri dalam mendefinisikan konsep “Gen-Z Me”, alih-alih sekadar mengikuti tren yang sedang berkembang.

Cuplikan “Pop Off Popo Off” juga berhasil mencuri perhatian. Potongan lagu yang terdengar dalam teaser menghadirkan beat adiktif dan ritme energik yang mampu memberikan sensasi nostalgia.

Lagu tersebut merupakan electronic synth-pop yang dibangun dengan suara synth kuat, menciptakan perpaduan antara energi bebas dan pesona jenaka yang menjadi ciri khas KIKI.

Kehadiran unsur retro dalam lagu dan visual membuat comeback ini terasa seperti perjalanan singkat menuju masa lalu yang dikemas dengan energi masa kini.

KIKI tidak hanya menghidupkan kembali estetika era 2010-an, tetapi juga memberikan sentuhan Gen Z melalui gaya, ekspresi, dan atmosfer yang lebih santai.

Perpaduan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa teaser WhyKiiiKiii mulai meningkatkan rasa penasaran penggemar menjelang perilisan.

Mini album ketiga WhyKiiiKiii akhirnya akan dirilis pada 10 Agustus, dengan “Pop Off Popo Off” sebagai lagu utama.