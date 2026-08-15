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Risma Azzah Fatin
Minggu, 16 Agustus 2026 | 02.28 WIB

4 Alasan Penulis Novel Dune Gunakan Banyak Motif Islami dalam Pengembangan Cerita

Rebecca Ferguson sebagai Lady Jessica dalam Dune (Instagram @dunemovie) - Image

Rebecca Ferguson sebagai Lady Jessica dalam Dune (Instagram @dunemovie)

JawaPos.com – Novel Dune karya Frank Herbert tidak hanya membangun dunia fiksi ilmiah melalui ekologi dan politik, tetapi juga mengambil banyak inspirasi dari kebudayaan serta pemikiran Islam dan Timur Tengah.

Pengaruh tersebut terlihat melalui penggunaan istilah Arab, konsep keagamaan, karakter Fremen, hingga gagasan tentang perubahan kekuasaan yang memiliki keterkaitan dengan sejarah dan pemikiran dunia Islam.

Berikut 4 alasan penulis novel Dune Frank Herbert banyak menggunakan motif islami dalam cerita Dune Universe, seperti dilansir dari laman Wisconsin Muslim Journal pada Jum'at (14/8).

1.      Membangun Budaya Fremen yang Terinspirasi Masyarakat Timur Tengah

Herbert menggunakan berbagai unsur bahasa dan budaya Arab untuk membentuk identitas Fremen sebagai masyarakat yang hidup di lingkungan gurun Arrakis. Penggambaran tersebut mencakup istilah seperti Mahdi, Muad’Dib, dan konsep jihad, serta kehidupan masyarakat gurun yang memiliki kemiripan dengan sejumlah budaya Timur Tengah dan Arab.

2.      Mengembangkan Gagasan Keagamaan dan Spiritualitas

Herbert menciptakan kepercayaan Fremen yang disebut ZenSunni, perpaduan unsur Buddhisme Zen dan Islam Sunni, sekaligus menggunakan konsep Mahdi sebagai tokoh yang dinantikan oleh masyarakat Fremen. 

Penggunaan istilah dan gagasan tersebut memberikan dasar spiritual bagi perjalanan Paul Atreides yang kemudian dianggap sebagai sosok penyelamat oleh Fremen.

3.      Mengadaptasi Pemikiran Ibnu Khaldun Mengenai Siklus Kekuasaan dan Perubahan Masyarakat

Gagasan Ibnu Khaldun mengenai kelompok masyarakat yang bangkit untuk menggulingkan pemerintahan yang telah mengalami kemunduran tercermin dalam konflik antara Fremen dan Kekaisaran Galaksi.

Editor: Hanny Suwindari
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