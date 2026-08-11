WayV Comeback dengan Konsep Budaya Tiongkok, Teaser Vision Wings Penuh Aksi Bela Diri

JawaPos.com – WayV semakin membuat penggemar penasaran menjelang comeback terbaru mereka. Grup yang berada di bawah naungan SM Entertainment tersebut merilis teaser video musik pada 8 Agustus 2026 dengan konsep yang begitu kental dengan nuansa budaya Asia Timur.

Menurut laporan Allkpop, teaser terbaru itu memadukan elemen musik bernuansa Tiongkok, koreografi bela diri, serta visual bergaya sinematik yang terinspirasi dari budaya tradisional Tiongkok.

Konsep tersebut menjadi warna utama era baru WayV melalui mini album kedelapan mereka, Vision Wings. Alih-alih hanya mengandalkan estetika modern K-Pop, teaser memperlihatkan bagaimana WayV memadukan akar budaya mereka dengan sentuhan produksi musik dan visual masa kini.

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Allkpop menyebut perpaduan tersebut memberikan identitas yang terasa lebih sinematik sekaligus mempertegas sisi kultural dalam comeback kali ini.

Daya tarik lainnya datang dari unsur bela diri yang terlihat dalam teaser. Gerakan koreografi yang terinspirasi dari seni bela diri berpadu dengan tata visual yang dramatis, menciptakan atmosfer seperti adegan film laga.

Nuansa tersebut membuat comeback WayV terasa berbeda dan semakin memperkuat karakter Vision Wings sebagai proyek yang menggabungkan unsur tradisional dengan energi K-Pop modern.

Dari sisi musik, Vision Wings akan menghadirkan total tujuh lagu. Lagu utama bertajuk “鸢 (Vision Wings)” bahkan disiapkan dalam versi bahasa Mandarin dan Inggris.

Sebelumnya, laporan Allkpop mengenai album ini menyebut keberadaan dua versi tersebut menjadi salah satu daya tarik karena dapat memperluas pengalaman musik WayV bagi penggemar internasional.

Nuansa tradisional dalam lagu utama juga semakin diperkuat oleh elemen musik khas Tiongkok. Chosun Biz melaporkan bahwa “鸢 (Vision Wings)” memadukan melodi instrumen tradisional gucheng dengan sentuhan hip-hop modern.