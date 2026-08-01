Mini Album ke-8 WayV ‘Vision Wings' Bertema Kekuatan Esensial dan Kesempurnaan Musikal

JawaPos.com – Boygroup WayV memperkenalkan konsep baru yang penuh semangat dan percaya diri melalui mini album kedelapan bertajuk Vision Wings.

Dilansir dari laman The Chosun Daily pada Sabtu (1/8), Album tersebut dijadwalkan dirilis pada 10 Agustus pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Mini album ini berisi tujuh lagu, termasuk versi bahasa Mandarin dan bahasa Inggris dari lagu utama berjudul Vision Wings.

Konsep utama album mengangkat penggunaan karakter Mandarin homofonik yang memiliki makna berbeda sebagai benang merah setiap lagu.

Melalui konsep tersebut, WayV ingin menyampaikan pesan mengenai kekuatan esensial yang mendorong perjalanan dan perkembangan grup. Pendekatan ini juga dirancang untuk menghadirkan identitas musikal yang lebih utuh dan orisinal.

Beberapa lagu dalam album mengusung tema yang berbeda, seperti asal, kesempurnaan, dan awal sebagai representasi perjalanan WayV. Lagu Blue Fever menggambarkan sumber kekuatan para anggota, sedangkan Count It menampilkan ambisi untuk meraih masa depan yang lebih besar.

Sementara itu, lagu Icon mengusung pesan tentang kemandirian dengan menegaskan bahwa setiap tempat dapat menjadi panggung utama bagi seseorang.

Menjelang perilisan album, WayV merilis berbagai konten teaser yang menampilkan konsep visual bertema Lima Binatang Suci serta harmoni yin dan yang. Konsep tersebut semakin meningkatkan antusiasme penggemar terhadap comeback grup pada Agustus.