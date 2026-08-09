Sophia KATSEYE Hiatus karena Kesehatan Mental, Kondisinya Dievaluasi September

Sophia KATSEYE hiatus karena masalah kesehatan mental. (Allkpop)
JawaPos.com - Sophia dari KATSEYE untuk sementara waktu harus menghentikan aktivitasnya bersama grup karena alasan permasalahan kesehatan mental. Keputusan tersebut disampaikan pihak agensi KATSEYE, HYBE x Geffen, sebagaimana dilansir dari Allkpop.
Dalam pernyataan resminya, HYBE x Geffen menjelaskan bahwa Sophia tidak dapat mengikuti sejumlah kegiatan promosi KATSEYE yang telah dijadwalkan. Agensi menilai, Sophia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan harus menjalani perawatan demi memulihkan kondisinya secara menyeluruh.
"Kami sangat menyesal untuk menyampaikan bahwa Sophia untuk sementara tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan promosi mendatang," kata HYBE x Geffen dalam pernyataan resminya.
Agensi memahami keputusan tersebut mungkin mengecewakan para penggemar yang selama ini menantikan penampilan Sophia bersama KATSEYE. Namun, pihak agensi menegaskan kesehatan mental Sophia menjadi prioritas utama.
Menurut agensi, keputusan untuk memberikan waktu istirahat lebih panjang diambil setelah Sophia berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Ia pun untuk beristirahat sementara waktu untuk menjalani pemulihan.
"Setelah konsultasi menyeluruh dengan para profesional medis, disarankan agar ia meluangkan waktu khusus untuk istirahat yang lebih lama dan perawatan berkelanjutan untuk memastikan pemulihan penuh," lanjut agensi.
HYBE x Geffen menyebut Sophia sebenarnya masih memiliki keinginan kuat untuk tampil bersama anggota lainnya di KATSEYE. Kendati demikian, agensi memilih mengutamakan kesehatan dan keselamatan sang artis untuk jangka panjang.
Kondisi Sophia rencananya akan kembali dievaluasi pada September mendatang. HYBE x Geffen berjanji akan memberikan informasi terbaru kepada penggemar setelah evaluasi tersebut dilakukan.
Sophia juga memberikan kabar tentang dirinya kepada penggemar melalui unggahan Instagram Story. Ia mengaku keputusan untuk ambil jeda dari aktivitas KATSEYE bukanlah hal yang mudah.
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