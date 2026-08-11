Pesona Blossoms of Power, Kisah Putri yang Bangkit untuk Membalas Dendam

JawaPos.com – Penggemar Cina drama dengan balutan kostum kerajaan, kisah balas dendam, dan romansa penuh intrik punya tontonan baru yang menarik perhatian.

Blossoms of Power menghadirkan cerita tentang roh penuh dendam, seorang putri yang mendapatkan kesempatan kedua, serta pangeran yang menyimpan rahasia besar.

Menurut Soompi, drama ini bermula pada malam mistis ketika kemunculan dua bulan membuka gerbang takdir dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mencari keadilan maupun ingin membalas dendam.

Salah satu daya tarik terbesarnya adalah karakter utama perempuan, Shen Xi He, yang diperankan Meng Zi Yi. Ia sebenarnya adalah Consort Princess Gu Qing Zhi yang menghadapi tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh keluarganya.

Alih-alih membiarkan orang lain menentukan nasibnya, Qing Zhi memilih mengakhiri hidupnya, tetapi justru terbangun dalam tubuh Shen Xi He.

Seperti diulas Soompi, kesempatan kedua itu membuatnya memasuki ibu kota dengan satu tujuan: membalas orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya sekaligus melindungi wilayah Northwest.

Alasan berikutnya adalah romansa yang dibangun dari sosok pangeran yang jatuh cinta lebih dulu dan jauh lebih dalam. Crown Prince Xiao Hua Yong, diperankan He Yu, ternyata merupakan pria misterius yang pernah menyelamatkan Xi He.

Setelah diracuni sejak kecil, ia terpaksa menyembunyikan kondisi sebenarnya dengan berpura-pura sebagai pria lemah dan tidak berguna. Namun, pertemuannya dengan Xi He membuat hati yang selama ini sibuk mencari keadilan perlahan berubah.

Soompi menggambarkan Hua Yong sebagai sosok yang semakin terpikat oleh kecantikan, kecerdasan, dan keteguhan Xi He, bahkan ketika perempuan itu bersikap dingin kepadanya.