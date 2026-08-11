Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 12 Agustus 2026 | 03.52 WIB

Pesona Blossoms of Power, Kisah Putri yang Bangkit untuk Membalas Dendam

bloszom of power (x @soompi) - Image

bloszom of power (x @soompi)

JawaPos.com – Penggemar Cina drama dengan balutan kostum kerajaan, kisah balas dendam, dan romansa penuh intrik punya tontonan baru yang menarik perhatian.

Blossoms of Power menghadirkan cerita tentang roh penuh dendam, seorang putri yang mendapatkan kesempatan kedua, serta pangeran yang menyimpan rahasia besar.

Menurut Soompi, drama ini bermula pada malam mistis ketika kemunculan dua bulan membuka gerbang takdir dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mencari keadilan maupun ingin membalas dendam.

Salah satu daya tarik terbesarnya adalah karakter utama perempuan, Shen Xi He, yang diperankan Meng Zi Yi. Ia sebenarnya adalah Consort Princess Gu Qing Zhi yang menghadapi tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh keluarganya.

Alih-alih membiarkan orang lain menentukan nasibnya, Qing Zhi memilih mengakhiri hidupnya, tetapi justru terbangun dalam tubuh Shen Xi He.

Seperti diulas Soompi, kesempatan kedua itu membuatnya memasuki ibu kota dengan satu tujuan: membalas orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya sekaligus melindungi wilayah Northwest.

Alasan berikutnya adalah romansa yang dibangun dari sosok pangeran yang jatuh cinta lebih dulu dan jauh lebih dalam. Crown Prince Xiao Hua Yong, diperankan He Yu, ternyata merupakan pria misterius yang pernah menyelamatkan Xi He.

Setelah diracuni sejak kecil, ia terpaksa menyembunyikan kondisi sebenarnya dengan berpura-pura sebagai pria lemah dan tidak berguna. Namun, pertemuannya dengan Xi He membuat hati yang selama ini sibuk mencari keadilan perlahan berubah.

Soompi menggambarkan Hua Yong sebagai sosok yang semakin terpikat oleh kecantikan, kecerdasan, dan keteguhan Xi He, bahkan ketika perempuan itu bersikap dingin kepadanya.

Drama ini juga menawarkan persaingan mendapatkan hati sang putri yang tak kalah seru. Setelah tiba di istana, Xi He harus menghadapi berbagai ancaman politik sekaligus menentukan siapa dari lima pria yang layak menjadi pendampingnya.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Anggota DPR Anwar Sadad Mangkir Lagi dari Panggilan Kasus Hibah Pokmas Jatim KPK - Image
Kasuistika

Anggota DPR Anwar Sadad Mangkir Lagi dari Panggilan Kasus Hibah Pokmas Jatim KPK

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.17 WIB

KPK panggil anggota DPR RI Anwar Sadad pada kasus dana Hibah Jatim - Image
Kasuistika

KPK panggil anggota DPR RI Anwar Sadad pada kasus dana Hibah Jatim

Senin, 3 Agustus 2026 | 22.37 WIB

Sadie Sink Resmi Jadi Jean Grey di 'Spider-Man: Brand New Day', Buka Jalan untuk Era Baru X-Men di MCU  - Image
Music & Movie

Sadie Sink Resmi Jadi Jean Grey di 'Spider-Man: Brand New Day', Buka Jalan untuk Era Baru X-Men di MCU 

Minggu, 2 Agustus 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore