Penggemar Pertanyakan Jisoo yang Terus Meminta Maaf Usai Kontroversi Anniversary ke-10 BLACKPINK

Jisoo BLACKPINK (Instagram @sooyaa_)
JawaPos.com – Jisoo terlihat menangis setelah menghadiri acara MEET & GREET peringatan 10 tahun debut BLACKPINK di Museum Nasional Korea, Seoul.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (9/8), Momen tersebut terjadi ketika Jisoo menerima surat tulisan tangan dari para penggemar setelah acara dan kemudian menyeka air matanya saat meninggalkan lokasi.
Reaksi emosional Jisoo kembali menjadi perhatian karena ia merupakan anggota yang berulang kali menyampaikan permintaan maaf terkait kontroversi acara peringatan tersebut.
Sejumlah penggemar mempertanyakan mengapa Jisoo tampak menanggung beban permintaan maaf seorang diri, sementara anggota BLACKPINK lainnya belum menyampaikan respons serupa secara terbuka.
Kontroversi bermula setelah pengumuman acara hanya disampaikan dua hari sebelum pelaksanaan dan jumlah peserta dibatasi menjadi 40 penggemar melalui sistem undian.
Situasi semakin menuai kritik setelah informasi awal mengenai kehadiran anggota BLACKPINK dinilai tidak jelas, sebelum penyelenggara akhirnya mengonfirmasi bahwa Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa akan hadir bersama.
Sebelum acara berlangsung, Jisoo telah menyampaikan permintaan maaf kepada BLINK dan menjelaskan bahwa terdapat kesalahpahaman dalam proses komunikasi terkait persiapan acara.
Setelah melihat Jisoo menangis, sejumlah penggemar berharap anggota BLACKPINK lainnya juga berkomunikasi secara terbuka dan ikut meredakan kekecewaan penggemar tanpa membiarkan Jisoo menghadapi kontroversi tersebut sendirian.
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