BLACKPINK Berupaya Redakan Kontroversi Anniversary ke-10 Lewat Siaran Langsung Bersama Penggemar

JawaPos.com – BLACKPINK berupaya memperbaiki kontroversi terkait acara perayaan ulang tahun debut ke-10 melalui siaran langsung bersama penggemar di Weverse.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (9/8), Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa tampil bersama untuk merayakan satu dekade perjalanan BLACKPINK sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada BLINK.

Dalam siaran tersebut, keempat anggota berusaha menciptakan suasana hangat dengan menyapa penggemar, memberikan isyarat hati, dan berbagi momen kebersamaan.

Sebelumnya, acara Meet & Greet ulang tahun ke-10 BLACKPINK di Museum Nasional Korea, Seoul, menuai kritik dari sejumlah penggemar karena dinilai kurang dipersiapkan. Hanya sekitar 40 penggemar dilaporkan dapat menghadiri acara tersebut.

Sementara informasi mengenai lokasi, jadwal, serta kehadiran keempat anggota dinilai kurang jelas. Jisoo kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial dan mengakui adanya kendala komunikasi selama persiapan acara tersebut.

Siaran langsung tersebut sempat mengalami kendala teknis ketika tampilan layar berputar 90 derajat sehingga para anggota harus memulai ulang siaran.

Jennie dan Rosé bahkan secara terbuka bercanda mengenai rasa canggung mereka saat melakukan siaran langsung, tetapi keempat anggota tetap berusaha menghibur penggemar sepanjang acara.