Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 10 Agustus 2026 | 04.10 WIB

BLACKPINK Malah Minta Maaf kepada BLINK di Momen Perayaan 10 Tahun Debut, Ada Apa?

BLACKPINK menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar saat merayakan 10 tahun debut. (Allkpop) - Image

BLACKPINK menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar saat merayakan 10 tahun debut. (Allkpop)

JawaPos.com - BLACKPINK akhirnya berkumpul untuk memperingati 10 tahun perjalanan mereka di industri K-pop. Namun, momen yang seharusnya menjadi perayaan istimewa itu justru diawali dengan permintaan maaf kepada para penggemar, BLINK.

Keempat member BLACKPINK, Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, hadir dalam siaran langsung yang telah lama dinantikan para penggemar. Momen tersebut menjadi momen spesial mereka bisa tampil bersama dalam formasi lengkap setelah sebelumnya menjalani berbagai aktivitas individu.

Jisoo sebagai member tertua BLACKPINK dalam kesempatan itu menyinggung kekecewaan penggemar terkait persiapan perayaan ulang tahun ke-10 grup. Ia mengakui proses persiapan tidak berjalan sesuai harapan.

"Kami tahu betapa pentingnya tonggak ulang tahun ke-10 ini, dan awalnya kami ingin merayakannya dengan banyak orang," ujar Jisoo, dilansir Allkpop.

Menurut Jisoo, terdapat kendala komunikasi di antara para member yang turut memengaruhi persiapan perayaan tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada BLINK yang merasa kecewa.

"Ada masalah komunikasi di antara para anggota, dan kami sangat menyesal. Kami berharap BLINK yang merasa kecewa mengetahui perasaan kami yang sebenarnya, bahwa kami mencintai kalian," lanjutnya.

Permintaan maaf tersebut muncul di tengah sorotan para penggemar terhadap minimnya agenda perayaan 10 tahun BLACKPINK. Sebelumnya, banyak BLINK berharap tonggak satu dekade perjalanan grup dirayakan dengan acara yang lebih besar dan melibatkan banyak penggemar.

Kekecewaan semakin mencuat setelah BLACKPINK mengumumkan acara fan meeting di Museum Nasional Korea, Seoul. Acara tersebut hanya diperuntukkan bagi 40 penggemar terpilih sehingga tidak semua BLINK berkesempatan hadir.

Pengumuman acara itu juga dinilai terlalu mendadak karena informasi mengenai fan meeting baru disampaikan sekitar dua hari sebelum pelaksanaan. Selain itu, detail mengenai lokasi acara disebut belum diberikan secara lengkap ketika pengumuman pertama disampaikan.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
BLACKPINK Dinilai Tidak Terasa Seperti Grup yang Sama Setelah Aktivitas Solo Semakin Dominan - Image
Music & Movie

BLACKPINK Dinilai Tidak Terasa Seperti Grup yang Sama Setelah Aktivitas Solo Semakin Dominan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.27 WIB

Keempat Anggota BLACKPINK Dipastikan Hadir dalam Meet & Greet Perayaan Satu Dekade Debut - Image
Music & Movie

Keempat Anggota BLACKPINK Dipastikan Hadir dalam Meet & Greet Perayaan Satu Dekade Debut

Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.24 WIB

BLACKPINK Lengkap! Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa Konfirmasi Hadir di Perayaan 10 Tahun Debut - Image
Entertainment

BLACKPINK Lengkap! Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa Konfirmasi Hadir di Perayaan 10 Tahun Debut

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore