BLACKPINK Malah Minta Maaf kepada BLINK di Momen Perayaan 10 Tahun Debut, Ada Apa?

JawaPos.com - BLACKPINK akhirnya berkumpul untuk memperingati 10 tahun perjalanan mereka di industri K-pop. Namun, momen yang seharusnya menjadi perayaan istimewa itu justru diawali dengan permintaan maaf kepada para penggemar, BLINK.

Keempat member BLACKPINK, Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, hadir dalam siaran langsung yang telah lama dinantikan para penggemar. Momen tersebut menjadi momen spesial mereka bisa tampil bersama dalam formasi lengkap setelah sebelumnya menjalani berbagai aktivitas individu.

Jisoo sebagai member tertua BLACKPINK dalam kesempatan itu menyinggung kekecewaan penggemar terkait persiapan perayaan ulang tahun ke-10 grup. Ia mengakui proses persiapan tidak berjalan sesuai harapan.

"Kami tahu betapa pentingnya tonggak ulang tahun ke-10 ini, dan awalnya kami ingin merayakannya dengan banyak orang," ujar Jisoo, dilansir Allkpop.

Menurut Jisoo, terdapat kendala komunikasi di antara para member yang turut memengaruhi persiapan perayaan tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada BLINK yang merasa kecewa.

"Ada masalah komunikasi di antara para anggota, dan kami sangat menyesal. Kami berharap BLINK yang merasa kecewa mengetahui perasaan kami yang sebenarnya, bahwa kami mencintai kalian," lanjutnya.

Permintaan maaf tersebut muncul di tengah sorotan para penggemar terhadap minimnya agenda perayaan 10 tahun BLACKPINK. Sebelumnya, banyak BLINK berharap tonggak satu dekade perjalanan grup dirayakan dengan acara yang lebih besar dan melibatkan banyak penggemar.

Kekecewaan semakin mencuat setelah BLACKPINK mengumumkan acara fan meeting di Museum Nasional Korea, Seoul. Acara tersebut hanya diperuntukkan bagi 40 penggemar terpilih sehingga tidak semua BLINK berkesempatan hadir.