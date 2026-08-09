Siap-siap, Kim Woo Bin Perankan Drama Baru yang Akan Tayang Perdana Tahun Ini ‘Gifted’

Kim Woo Bin. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia akting, aktor Korea Kim Woo Bin akan kembali ke layar kaca lewat drama baru
Dikutip dari Soompi, Minggu (9/8), Kim Woo Bin akan membintangi drama mendatang tvN yang berjudul Gifted (judul sementara), diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama.
"Drama baru kami, 'Gifted', akan tayang perdana pada paruh kedua tahun 2026," umum pihak stasiun televisi tersebut.
Baca Juga:Jadwal Semifinal Piala AFF 2026: Vietnam vs Malaysia, Singapura bakal Kena Karma Hadapi Thailand
Mereka juga mengatakan, "Pemilihan Kim Woo Bin sebagai pemeran utama telah rampung,” menarik antusiasme tersendiri
Dikemas menarik, drama ini mengisahkan tentang seorang pelatih bisbol yang memperoleh kemampuan luar biasa setelah mengalami kecelakaan tak terduga.
Ia juga mengalami perjalanan beralih dari melatih tim profesional menjadi melatih tim SMA yang berada di peringkat terbawah.
Sang aktor nantinya akan berperan sebagai Jung Min Yong, mantan pelatih bisbol profesional yang memiliki kemampuan khusus.
Ia ahli dalam melihat bakat bisbol seseorang hanya dalam sekali pandang, yang makin menarik perhatian penggemar.
"Kim Woo Bin akan menghidupkan sosok Jung Min Yong serta pertumbuhan mendalam dan utuh, berkat kemampuan aktingnya yang penuh emosi dan karismanya yang kuat," ujar pihak tvN.
"Secara khusus, ia akan memerankan perubahan Jung Min Yong dengan sangat meyakinkan saat sang pelatih tumbuh bersama para pemainnya,” tambahnya
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!