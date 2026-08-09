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Aulia Ramadhani
Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.40 WIB

Siap-siap, Kim Woo Bin Perankan Drama Baru yang Akan Tayang Perdana Tahun Ini ‘Gifted’

Kim Woo Bin. Sumber foto: Soompi - Image

Kim Woo Bin. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia akting, aktor Korea  Kim Woo Bin akan kembali ke layar kaca lewat drama baru

Dikutip dari Soompi, Minggu (9/8), Kim Woo Bin akan membintangi drama mendatang tvN yang berjudul Gifted (judul sementara), diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama.

"Drama baru kami, 'Gifted', akan tayang perdana pada paruh kedua tahun 2026," umum pihak stasiun televisi tersebut.

Mereka juga mengatakan, "Pemilihan Kim Woo Bin sebagai pemeran utama telah rampung,” menarik antusiasme tersendiri

Dikemas menarik, drama ini mengisahkan tentang seorang pelatih bisbol yang memperoleh kemampuan luar biasa setelah mengalami kecelakaan tak terduga.

Ia juga mengalami perjalanan beralih dari melatih tim profesional menjadi melatih tim SMA yang berada di peringkat terbawah.

Sang aktor nantinya akan berperan sebagai Jung Min Yong, mantan pelatih bisbol profesional yang memiliki kemampuan khusus.

Ia ahli dalam melihat bakat bisbol seseorang hanya dalam sekali pandang, yang makin menarik perhatian penggemar.

"Kim Woo Bin akan menghidupkan sosok Jung Min Yong serta pertumbuhan mendalam dan utuh, berkat kemampuan aktingnya yang penuh emosi dan karismanya yang kuat," ujar pihak tvN.

"Secara khusus, ia akan memerankan perubahan Jung Min Yong dengan sangat meyakinkan saat sang pelatih tumbuh bersama para pemainnya,” tambahnya

Editor: Hanny Suwindari
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