Makin Seru, Namkoong Min dan Kim Dae Myeung Telibat Perterungan Tegang di The Husband

Namkoong Min dan Kim Dae Myeung. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Disukai penonton, The Husband menjadi drama Korea yang menari perhatian karena ceritanya dikemas menarik.
Dikutip dari Soompi, Minggu (9/8), telah membagikan cuplikan pertengkaran akhir yang menegangkan antara Namkoong Min dan Kim Dae Myeung, episode selanjutnya makin ditunggu.
Drama seru ini mengisahkan pria yang berada di ambang perceraian, yang secara tak terduga terlibat dalam pertarungan hidup-mati melawan penjahat berbahaya demi menyelamatkan istrinya.
Kang Tae Joo (Namkoong Min) terkejut saat mengetahui bahwa dialah target sebenarnya dari rencana pembunuhan tersebut, bukan istrinya, Go Se Yoon (Lee Seol), di episode sebelumnya.
Faktanya, ternyata dalang yang mengendalikan Noh Man Hee dan Kim Kyung Ae (Lee Sang Hee) tidak lain adalah Choi Chi Woong (Woo Ji Hyun).
Untuk episode selanjutnya, terlihat pertarungan antara Kang Tae Joo dan penjahat buronan yaitu Noh Man Hee.
Berhadapan satu lawan satu, suasana terasa sangat tegang, seolah-olah pertarungan hebat bisa pecah kapan saja.
Kang Tae Joo menatap Noh Man Hee dengan tatapan tajam yang menyiratkan tekadnya, menarik perhatian penggemar.
Kini tersisa dua episode, adegan di mana Kang Tae Joo dan Noh Man Hee bertemu untuk percakapan pribadi ini akan menjadi sorotan terpenting dalam Episode 11.
Tim produksi drama mengungkap, "Harap nantikan dampak selanjutnya dari pertemuan kedua pria ini,” saksikan episode berikutnya 8 Agustus pukul 21.20 KST
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