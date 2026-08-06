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Meuthia Nabila
Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.08 WIB

Tanpa New, The Boyz Akan Melanjutkan Aktivitas di Bawah Label Baru

The Boyz akan kembali beraktivitas dengan sembilan anggota./One Hundred - Image

The Boyz akan kembali beraktivitas dengan sembilan anggota./One Hundred

JawaPos.com - Setelah beberapa saat beraktifitas tanpa label, para anggota The Boyz akan melanjutkan aktivitas grup mereka sebagai grup beranggotakan sembilan orang.

Pada tanggal 6 Agustus, anggota The Boyz yaitu Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric membuat pengumuman tersebut.

"Kami semua telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan aktivitas grup dengan formasi sembilan orang, dan kami telah merampungkan kontrak grup untuk melaksanakannya." 

"Saat ini, kami sedang mempersiapkan aktivitas kami di bawah sistem label yang baru."

Meskipun setiap anggota akan menandatangani kontrak secara terpisah, anggota dan label berharap dapat memaksimalkan kemampuan individu mereka untuk proyek solo. 

Mereka berencana untuk melanjutkan aktivitas grup tanpa hambatan melalui kerja sama secara keseluruhan.

“Hati kami tidak pernah berubah sejak awal, semua merasa bahwa kami bersembilan harus tetap bersama." 

"Terutama, kami ingin menyampaikan niat kami terlebih dahulu kepada para penggemar yang telah menantikan dan mengkhawatirkan aktivitas grup The Boyz.” 

“Kami akan melakukan yang terbaik di posisi masing-masing, sembari mengerahkan segenap kemampuan untuk melanjutkan waktu berharga, yang telah kami bangun bersama para penggemar sebagai The Boyz."

"Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para penggemar kami, The B, atas cinta dan dukungan kalian yang tak tergoyahkan." 

Editor: Hanny Suwindari
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