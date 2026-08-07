Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.26 WIB

THE BOYZ Umumkan Formasi 9 Anggota untuk Aktivitas Grup, Jadwal Baru Segera Dirilis 

the boyz (x @soompi

 
JawaPos.com - THE BOYZ akan melanjutkan aktivitas grup dengan formasi sembilan anggota tanpa New.
 
Menurut laporan Dispatch, pada 6 Agustus pihak agensi mengumumkan bahwa Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric telah mencapai kesepakatan untuk tetap menjalankan aktivitas grup bersama di bawah label baru.
 
Dikutip dari Dispatch, keputusan tersebut diambil dengan mengutamakan para penggemar, THE B.
 
Kesembilan anggota dikabarkan baru saja menyelesaikan kontrak untuk aktivitas grup dan sepakat membangun arah baru bagi THE BOYZ sebelum masing-masing menjalankan kegiatan individu.
 
Seorang perwakilan menjelaskan kepada Dispatch bahwa para member telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang demi para penggemar.
 
Aktivitas individu nantinya akan dikelola melalui kontrak terpisah dengan perusahaan yang dapat memaksimalkan potensi masing-masing anggota, sementara aktivitas grup akan tetap berjalan secara paralel melalui kerja sama antarpihak.
 
Para anggota juga menyampaikan bahwa tekad untuk tetap bersama tidak pernah berubah sejak awal.
 
Dalam pernyataan yang dikutip Dispatch, mereka mengatakan ingin menyampaikan langsung kepada THE B bahwa komitmen sembilan anggota untuk terus melanjutkan perjalanan sebagai THE BOYZ tetap kuat.
 
Mereka juga berjanji akan memberikan yang terbaik, baik dalam aktivitas solo maupun saat kembali tampil sebagai grup.
 
Tak lupa, para member menyampaikan rasa terima kasih kepada THE B atas dukungan yang terus diberikan. 
 
Mereka berjanji akan membalas kepercayaan para penggemar dengan penampilan yang lebih baik di masa mendatang dan berharap dapat terus menciptakan kenangan bersama sebagai THE BOYZ.
 
Namun, New tidak termasuk dalam kontrak aktivitas grup terbaru ini. Menurut Dispatch, di tengah sengketa kontrak eksklusif yang masih melibatkan delapan anggota lainnya dengan The 100, New memilih tetap melanjutkan aktivitas di bawah agensi asalnya.
 
Hingga saat ini, jadwal resmi aktivitas grup THE BOYZ akan diumumkan secara bertahap.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
SMNBG Dikabarkan Debut dengan 8–12 Anggota, Formasi Boy Group Baru SM Jadi Sorotan - Image
Music & Movie

SMNBG Dikabarkan Debut dengan 8–12 Anggota, Formasi Boy Group Baru SM Jadi Sorotan

Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.29 WIB

Era Baru Timnas di Tangan John Herdman: Prediksi Formasi dan Susunan Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Era Baru Timnas di Tangan John Herdman: Prediksi Formasi dan Susunan Pemain

Kamis, 26 Maret 2026 | 07.43 WIB

Younghoon THE BOYZ Teken Kontrak Eksklusif dengan Namoo Actors, Aktivitas Grup Tetap Berlanjut - Image
Entertainment

Younghoon THE BOYZ Teken Kontrak Eksklusif dengan Namoo Actors, Aktivitas Grup Tetap Berlanjut

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.05 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore