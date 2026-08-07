THE BOYZ Umumkan Formasi 9 Anggota untuk Aktivitas Grup, Jadwal Baru Segera Dirilis 

the boyz (x @soompi

JawaPos.com - THE BOYZ akan melanjutkan aktivitas grup dengan formasi sembilan anggota tanpa New.

Menurut laporan Dispatch, pada 6 Agustus pihak agensi mengumumkan bahwa Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric telah mencapai kesepakatan untuk tetap menjalankan aktivitas grup bersama di bawah label baru.

Dikutip dari Dispatch, keputusan tersebut diambil dengan mengutamakan para penggemar, THE B.

Kesembilan anggota dikabarkan baru saja menyelesaikan kontrak untuk aktivitas grup dan sepakat membangun arah baru bagi THE BOYZ sebelum masing-masing menjalankan kegiatan individu.

Seorang perwakilan menjelaskan kepada Dispatch bahwa para member telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang demi para penggemar.

Aktivitas individu nantinya akan dikelola melalui kontrak terpisah dengan perusahaan yang dapat memaksimalkan potensi masing-masing anggota, sementara aktivitas grup akan tetap berjalan secara paralel melalui kerja sama antarpihak.

Para anggota juga menyampaikan bahwa tekad untuk tetap bersama tidak pernah berubah sejak awal.

Dalam pernyataan yang dikutip Dispatch, mereka mengatakan ingin menyampaikan langsung kepada THE B bahwa komitmen sembilan anggota untuk terus melanjutkan perjalanan sebagai THE BOYZ tetap kuat.

Mereka juga berjanji akan memberikan yang terbaik, baik dalam aktivitas solo maupun saat kembali tampil sebagai grup.

Tak lupa, para member menyampaikan rasa terima kasih kepada THE B atas dukungan yang terus diberikan.

Mereka berjanji akan membalas kepercayaan para penggemar dengan penampilan yang lebih baik di masa mendatang dan berharap dapat terus menciptakan kenangan bersama sebagai THE BOYZ.

Namun, New tidak termasuk dalam kontrak aktivitas grup terbaru ini. Menurut Dispatch, di tengah sengketa kontrak eksklusif yang masih melibatkan delapan anggota lainnya dengan The 100, New memilih tetap melanjutkan aktivitas di bawah agensi asalnya.

Hingga saat ini, jadwal resmi aktivitas grup THE BOYZ akan diumumkan secara bertahap.