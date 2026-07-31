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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.05 WIB

KATSEYE Umumkan Sophia Tidak Ikut Tampil di Hinterland Music Festival Akibat Kondisi Kesehatan

sophia katseye (x @npomvtt) - Image

sophia katseye (x @npomvtt)

JawaPos.com – Sophia KATSEYE. tidak akan tampil bersama grup di Hinterland Music Festival yang digelar pada 30 Juli karena sedang sakit.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui komunitas resmi KATSEYE, yang menjelaskan bahwa kondisi kesehatan sang idol membuatnya harus beristirahat untuk sementara waktu.

Dikutip dari soompi, pihak KATSEYE menyampaikan bahwa Sophia kini fokus menjalani proses pemulihan agar dapat kembali beraktivitas dengan kondisi terbaik.

Mereka juga meminta penggemar untuk memberikan pengertian dan terus mengirimkan dukungan bagi sang member selama masa istirahatnya.

Meski tanpa kehadiran Sophia, penampilan KATSEYE di Hinterland Music Festival tetap akan berlangsung sesuai jadwal.

Daniela, Lara, Megan, dan Yoonchae akan naik ke atas panggung mewakili grup dan melanjutkan rangkaian festival seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Absennya Sophia merupakan tantangan tambahan bagi KATSEYE yang sebelumnya juga menjalani aktivitas tanpa kehadiran Manon, yang masih berada dalam masa hiatus.

Meski demikian, grup tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh jadwal promosi dan penampilan mereka di berbagai festival musik internasional.

Para penggemar pun membanjiri media sosial dengan doa agar Sophia segera pulih. Banyak yang berharap sang idol dapat kembali bergabung dalam aktivitas grup secepatnya, terutama menjelang perilisan EP terbaru "WILD" yang dijadwalkan meluncur pada 14 Agustus mendatang.

Editor: Hanny Suwindari
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