Young K DAY6 Raih Pencapaian Terbesar dalam Karier Solo Lewat Album 'YOUNGEST' 

young k (x @kchartsmaster

JawaPos.com - Young K DAY6 membuktikan popularitasnya sebagai solois lewat pencapaian terbaru album "YOUNGEST".

Menurut Soompi, album studio keduanya berhasil mencetak rekor penjualan pekan pertama tertinggi sepanjang karier solo sang musisi, sekaligus menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan rilisan sebelumnya.

Young K comeback pada 27 Juli dengan album penuh "YOUNGEST" yang mengusung lagu utama "Shut The Door".

Pada hari pertama penjualannya saja, album tersebut langsung terjual lebih dari 50 ribu kopi, melampaui rekor penjualan pekan pertama album solo debutnya "Letters with notes" yang dirilis pada 2023 dan mencatat total 40.189 kopi selama sepekan.

Berdasarkan data terbaru dari Hanteo Chart, "YOUNGEST" membukukan penjualan sebanyak 164.443 kopi selama periode 27 Juli hingga 2 Agustus.

Menurut Soompi, angka tersebut berarti Young K berhasil meningkatkan rekor penjualan pekan pertamanya menjadi lebih dari empat kali lipat dibandingkan pencapaian sebelumnya.

Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier solo Young K. Sebelumnya, album "YOUNGEST" telah menunjukkan performa impresif sejak awal perilisannya dengan memecahkan rekor pribadi hanya dalam satu hari, lalu menggandakan rekor tersebut dalam dua hari pertama sebelum akhirnya menutup pekan debut dengan angka penjualan yang jauh lebih tinggi.

Keberhasilan "YOUNGEST" juga memperlihatkan semakin besarnya dukungan penggemar terhadap aktivitas solo Young K di luar DAY6.

Album ini menjadi comeback solo pertamanya dalam hampir tiga tahun dan mendapat respons positif sejak diumumkan, baik dari sisi penjualan maupun antusiasme penggemar terhadap lagu utama "Shut The Door".

Dengan rekor baru tersebut, Young K semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu solois pria K-pop dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan.

Kesuksesan "YOUNGEST" menjadi pencapaian terbaik dalam karier solonya sejauh ini dan menambah daftar prestasi yang diraihnya bersama maupun di luar aktivitas bersama DAY6.