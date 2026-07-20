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Aulia Ramadhani
Senin, 20 Juli 2026 | 16.15 WIB

Young K DAY6 akan Gelar Tur Solo Bertajuk YOUNGEST, Kemana Saja?

Young K DAY6. (Soompi) - Image

Young K DAY6. (Soompi)

JawaPos.com - Berbakat dalam segala hal, Young K anggota band pop Korea 'DAY6' kabarnya akan melakukan tur solo loh.

Dikutip dari Soompi, Senin (20/7), memiliki karisma tersendiri, ia siap menampilkan aksinya yang special dalam tur tersebut

Telah dinantikan penggemarnya di dunia, vokalis DAY6 itu mengkonfirmasi tentang rencana tur solonya yang diberi judul YOUNGEST.

Poster biru muda itu bertuliskan YOUNGEST di sisi atas dengan Young K yang terlihat duduk menghadap kanan.

Ia akan memulai dengan tiga malam konser di INSPIRE Arena Incheon dari 14 hingga 16 Agustus, menarik perhatian.

Kemudian Young K akan menuju ke luar negeri untuk tampil di Bangkok  10 Oktober yang bertempat di Samyan Mitrtown Hall dan Taipei pada 29 November.

Tur tersebut berlanjut hingga tahun 2027, di mana ia akan tampil di Hong Kong pada 15 Januari, Singapura di 23 Januari, Manila tanggal 20 Februari, dan Kuala Lumpur pada 20 Maret.

Young K juga saat ini sedang mempersiapkan comeback dengan album penuh keduanya ‘YOUNGEST’ pada 27 Juli.

Editor: Novia Tri Astuti
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